Trump már nyiltan arról beszél, hogy Moszkva ukrán tűz alá kerülhet: Zelenszkijre élete tárgyalás vár – péntektől minden megváltozhat a háborúban

Donald Trump pénteken fogadja Volodimir Zelenszkijt Washingtonban, hogy megvitassák, hogyan lehetne rákényszeríteni Vlagyimir Putyint a béketárgyalásokra. Az amerikai elnök nyíltan utalt rá, hogy az Egyesült Államok akár Tomahawk cirkálórakétákat is adhat Ukrajnának, ha Moszkva nem hajlandó engedni.
Nemes Tamás
2025.10.13, 18:39
Frissítve: 2025.10.13, 18:39

Donald Trump pénteken a Fehér Házban látja vendégül Volodimir Zelenszkijt, azzal a céllal, hogy „rávegye Putyint a tárgyalásra”. A találkozó jelentőségét az adja, hogy az amerikai elnök először beszélt nyíltan a Tomahawk cirkálórakéták Ukrajnának való átadásáról – ami Moszkváig érő elrettentő üzenet lenne.

Tomahawk Trump Zelenszkij
Trump pénteken fogadja Volodimir Zelenszkijt a Fehér Házban; az elnök jelezte, akár Tomahawkokat is adna Ukrajnának, ha Oroszország nem hajlandó békét kötni / Fotó: AFP

Ha ez a háború nem rendeződik, küldhetek nekik Tomahawkokat. Ezt Oroszország biztosan nem akarja, mivel ezek a fegyverek akár Moszkvát is eltalálhatják

– mondta Trump újságíróknak vasárnap este.

A két vezető viszonya idén látványosan javult, a múltban hagyva a tavaszi találkozójuk botrányát. Most azonban Zelenszkij már kifejezetten együttműködő partnert lát Trumpban, aki – washingtoni források szerint – egyre türelmetlenebb Putyin háborús stratégiájával.

A Financial Times szerint a héten már Washingtonba érkezett az ukrán kormánydelegáció, Andrij Jermak elnöki kabinetfőnök és Julija Szviridenko miniszterelnök-helyettes vezetésével. A küldöttség célja, hogy előkészítse a pénteki csúcstalálkozó napirendjét, amelyen a fegyverszállítások, a szövetségesek szerepe és az orosz tárgyalási kényszer lesz a központi téma.

 

Már a Tomahawk rakéták bevetése sincs kizárva

Trump állítólag felvetette, hogy a NATO-tagországok közvetlenül vásárolhatnának amerikai Tomahawkokat Ukrajnának – ezzel elosztva a kockázatot, és elkerülve, hogy az Egyesült Államok egymaga viselje az eszkaláció politikai terhét. Ez a konstrukció ugyanakkor kényes: Moszkva már a bejelentés puszta lehetőségére is hevesen reagált.

Zelenszkij szerint a Tomahawk-fenyegetés „megerősíthetné Ukrajnát, és kijózaníthatná az oroszokat”, de Kijevben sem mindenki biztos abban, hogy Washington valóban megteszi-e a lépést

A rakéta hatótávolsága több mint ezer kilométer, így a rendszer telepítésével Moszkva sem lenne biztonságban.

A Fehér Ház pénteki tárgyalásán nem várható végleges döntés, de a találkozó iránymutatást adhat arról, merre mozdul el az amerikai politika: ha Trump valóban a fegyverfenyegetést használja a diplomácia eszközeként, az rövid távon mozgásba hozhatja a frontot – vagy éppen minden eddiginél veszélyesebb helyzetet teremthet.

Trump pusztító fegyvert adhat Ukrajnának – de előtte még ad egy esélyt Putyinnak a tárgyalásra

Donald Trump szerint Ukrajnának nagy szüksége van Patriot légvédelmi rakétákra, Ukrajna viszont hetek óta Tomahawk rakétákat is kér az Egyesült Államoktól. Az amerikai elnök azonban közölte, mielőtt döntést hozna a Tomahawk rakéták Ukrajnába küldéséről, először tárgyalna Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, mert a méltányosság ezt követeli. Trump szerint a Tomahawkok eszkalálnák az orosz–ukrán háborút.

 

