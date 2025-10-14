Deviza
Most dől el a háború sorsa, az ukránok tüzet nyithatnak: hiába szóltak előre az oroszok, Amerika átlépheti a vörös vonalat – Putyin Tump döntésére vár

Washingtonban épp azt fontolgatják, hogy átlépjék-e az Oroszország által meghúzott vörös vonalat. Az amerikai NATO-nagykövet szerint Ukrajna Tomahawk rakétákkal való felfegyverzése új szintre emelheti a háborút, de a döntést kizárólag Donald Trump hozhatja meg.
VG
2025.10.14., 18:40

Az Egyesült Államok NATO-nagykövete szerint, ha Ukrajna amerikai Tomahawk rakétákhoz jutna, az gyökeresen átalakíthatná Vlagyimir Putyin haditerveit. A döntés kizárólag Donald Trump kezében van – és a diplomata szerint csak ő képes megállítani az orosz–ukrán háborút.

tomahawk rakéta
Az amerikai NATO-nagykövet szerint Ukrajna Tomahawk rakétákkal való felfegyverzése új szintre emelheti a háborút, de a döntést kizárólag Donald Trump hozhatja meg / Fotó: Notimex via AFP

Matthew Whitaker, az Egyesült Államok NATO-nagykövete kedden egy újságíróknak adott online tájékoztatón beszélt arról, hogy Washingtonban komolyan mérlegelik: engedélyezik-e Ukrajnának a nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták szállítását. A témát szerdán, október 15-én, a NATO védelmi minisztereinek brüsszeli ülésén is napirendre tűzik.

A Tomahawk rakétáktól senki sem lesz biztonságban Oroszországban

Whitaker szerint egy ilyen döntés „alapjaiban változtathatná meg Putyin stratégiáját”, mivel az ukrán hadsereg így könnyen célba vehetné az oroszországi katonai létesítményeket is.

A diplomata hozzátette, hogy szerinte csak Donald Trumpnak van meg a politikai akarata és stratégiai tapasztalata, amellyel lezárhatja az orosz inváziót. Példaként a volt elnök közel-keleti rendezési sikereit említette.

A nagykövet kijelentései új lendületet adhatnak az Ukrajna felfegyverzéséről szóló vitának, miközben Moszkva korábban „vörös vonalnak” nevezte a NATO-tagok bármilyen, Oroszország területét elérni képes fegyverszállítását. A brüsszeli tanácskozás így kulcsfontosságú lehet a háború következő szakaszának alakulása szempontjából.

Trump már nyíltan arról beszél, hogy Moszkva ukrán tűz alá kerülhet: Zelenszkijre élete tárgyalása vár – péntektől minden megváltozhat a háborúban

Donald Trump pénteken fogadja Volodimir Zelenszkijt Washingtonban, hogy megvitassák, hogyan lehetne rákényszeríteni Vlagyimir Putyint a béketárgyalásokra. Az amerikai elnök nyíltan utalt rá, hogy az Egyesült Államok akár Tomahawk cirkálórakétákat is adhat Ukrajnának, ha Moszkva nem hajlandó engedni.

 

