Tomahawkok Ukrajnának: Trump óvatos, döntött is, meg nem is

Donald Trump amerikai elnök saját elmondása szerint meghozta a döntést a BGM–109 Tomahawk rakéták Ukrajnának való szállításáról, de nem mondta, hogy mit döntött, írja az ukrán portálokra hivatkozva az Euronews ügynökség. Trump óvatos, többek között először látni szeretné a Tomahawkok céllistáját.

Tomahawkok Ukrajnának / Fotó: U.S. Navy

Dmitrij Peszkov oroszországi elnöki szóvivő elárulta, hogy miért tartaná Moszkva súlyos eszkalációnak a BGM–109-es Tomahawk mintájú rakéták Ukrajnának való szállítását. „Mert a Tomahawk felszerelhető nukleáris robbanófejjel is” – tájékoztatta a sajtót a Valdaj nevű, Oroszországban tartott nemzetközi tanácskozáson, amelyen részt vett és beszédet mondott Putyin elnök is. Az időközben Oroszországba integrált „Luganszki Népköztársaság”, (a Donyec-medence egy része) információs szolgálata szerint a Tomahawkok hordozhatnak nukleáris töltetet is. Feltételezések szerint az Oroszország ellen Ukrajnából indított nem atomtöltetű Tomahawk szárnyas rakéták a fenti szervezet érvelése alapján nem különböztethetők meg az atomrobbanófejjel felszerelt támadófegyverektől.

Peszkov érvelése támadható. Ugyanis a témát ismerők szerint az amerikaiak és a szovjetek a köztes- (átmeneti) hatótávolságú nukleáris fegyverekről, hordozókról kötött egyezménye, az INF szerint valamennyi nukleáris töltetű Tomahawkból ki kellett szerelni az atomfegyverrészt. Ami nem szerelhető vissza – állítják egyes fegyvertechnikusok. Az 1987-es, még a Szovjetunió idején kötött amerikai–szovjet INF szerződésből az USA 2019-ben, Oroszország 2025-ben vonult ki, tehát már maga a szerződés sem él. Az INF egyébként betiltotta valamennyi, szárazföldi indítású közép- vagy átmeneti hatótávolságú (500-5500 kilométeres) nukleáris fegyvert, így ez volt eddig az egyetlen ismert fegyverfajta, amelyet teljes egészében betiltottak (nem csak korlátoztak).

Maga Trump rendkívül visszafogottan nyilatkozott a Tomahawk-ügyről. „Nagyon nem akarom kiélezni a helyzetet” – mondta a Fehér Házban egy újságírói kérdésre válaszolva. A Strana.ua ukrán portál szerint az amerikai elnök ellentmondásos nyilatkozataival csak fokozta a zűrzavart a kérdés körül.