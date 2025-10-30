Meglepetés: a német kancellár megmondta, melyik országot akarja felvenni az EU-ba – Merz nem Ukrajnáról beszélt, de vannak feltételei

Támogatásáról biztosította Törökország európai uniós csatlakozási törekvéseit Friedrich Merz német kancellár csütörtökön Ankarában tett látogatása során, ugyanakkor megjegyezte, hogy az ország még nem teljesítette az uniós integráció minden feltételét.

Friedrich Merz támogatja Törökország európai uniós csatlakozási törekvéseit / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az EU-csatlakozás feltételeit rögzítő, úgynevezett koppenhágai kritériumokat felemlítve Merz kijelentette, hogy "Törökországban olyan döntések születtek, amelyek még nem felelnek meg a jogállamiság és a demokrácia követelményeinek, ahogyan azokat mi, európaiak értelmezzük". Mint mondta, erről a felek párbeszédet folytatnak.

Személyesen, de a német kormány is az Európai Unió szoros partnereként tekint Törökországra. Szeretnénk folytatni útja kiegyengetését az EU-ba

– fogalmazott a kancellár Recep Tayyip Erdogan török elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján.

Merz különösen a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztését szorgalmazta, ideértve a logisztikai ágazatot is. "Németekként, illetve európaiakként ki kell építenünk stratégiai partnerségeinket. És ebben nem kerülhetünk meg egy jó és elmélyített partnerséget Törökországgal" - hangoztatta.

Az izraeli háború kapcsán nem ért egyet Merz és Erdogan

A sajtótájékoztatón Merz és Erdogan szóváltásba keveredett a gázai övezeti fegyveres konfliktus miatt.

"Izrael élt az önvédelemhez való jogával és csak egyetlen döntésre lett volna szükség, hogy a számtalan felesleges áldozatot elkerülhessék. A Hamásznak (az övezetet ellenőrző palesztin iszlamista szervezetnek) a túszokat korábban kellett volna szabadon engednie és letennie a fegyvereket. Akkor ez a háború azonnal véget ért volna" - mondta Merz.

Erdogan kijelentette, hogy nem tud egyetérteni Merzcel. Azt mondta, hogy a Hamásznak nincsenek atomfegyverei, sem bombái, Izraelnek viszont vannak, ráadásul újfent bombázta Gázát a tűzszünet dacára is. Hozzátette: "nem egyszerűen csak támadják Gázát, hanem mindig is azon mesterkedtek, hogy Gázát kiéheztetéssel és népirtással az akaratuk alá hajtsák, és ez még mindig tart".

Aggasztó jelek Törökországban

Merz beszélt arról is, hogy a török államfővel folytatott megbeszélésein kifejezte aggodalmát a török igazságszolgáltatás függetlensége miatt, és a jogállamisági elvek betartására sürgette Ankarát, tekintettel a kormánykritikus ellenzéki politikusokra nehezedő nyomásra. Mint mondta, e kérdésben is párbeszéd folyik a felek között.