Új aranykort hozhat a béke a Közel-Keleten Donald Trump szerint

Egyebek mellett a Hamász lefegyverzéséről és Gáza demilitarizálásáról is beszélt a Knesszetben Donald Trump amerikai elnök az Izrael és Hamász közötti tűzszünet, túszalku és a gázai béke alkalmából megtartott beszédében a Knesszetben, ahol hangsúlyozta, hogy a terror és a gyűlölet nem vezet sehová, az Izraellel szembeni csoportok törekvései ugyanis nem vezettek eredményre, sőt visszafelé sültek el.

Donald Trump szerint új aranykor jöhet a Közel-Keleten/Fotó: AFP

Trump: azok az ország voltak sikeresek, akik a megbékélést választották

Ezzel szemben az amerikai elnök szerint az Ábrahám-egyezményt aláíró országokra a jólét köszöntött és ezek az országok a gázai háború ellenére sem léptek ki a megállapodásból. Trump hosszas, az egyik izraeli arab képviselő bekiabálása miatt meg is szakított beszédében felidézte az Iszlám állam ellen aratott győzelmet vagy az Iránnal folytatott 12 napos háborút, és jelezte azt is, hogy az Egyesült Államok együttműködik a libanoni kormánnyal a Hezbollah lefegyverzésén is. Hozzátette, hogy egy alku megkötése Irán előtt is nyitva áll, és

úgy vélte, hogy ma már a perzsa ország is hajlik a megállapodás felé.

Béke az erő által

Trump szerint új fejezet nyílhat a Közel-Keleten a béke beköszöntével, és Izrael és a térség államainak együttműködését sürgette, de beszélt arról is, hogy ehhez szükség volt Izrael erőfeszítéséire is, és arról, hogy a békét az erő alapozza meg. Az amerikai elnök méltatta az Irán elleni csapást lebonyolító amerikai katonákat és amerikai fegyvereket is, de köszönetet mondott a béke elérésében közreműködő követének, Steve Witkoffnak, Jared Kushnernek, Marco Rubio amerikai külügyminiszternek és Pete Hegseth hadügyminiszternek, valamint arra szólította fel Jichák Herzog izraeli államfőt, hogy adjon kegyelmet Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek, akit korrupcióval vádolnak.

Ugyanakkor Trump felhívta a figyelmet a háború lezárását célzó nemzteközi nyomásra is, mely Izraelre nehezedett, ám hozzátette, hogy ma már ismét mindenki szereti Izraelt, miután az rábólintott a békére, aminek eredményeképp a túszok is kiszabadulhattak a Hamász fogságából.