Trump bekeményített: miután Putyin nem értett a szép szóból, olyan csapás várhat Oroszországra, hogy csak foghatja fejét

Az amerikai kormányzat teljesen beállt Ukrajna mögé az orosz-ukrán háborúba. Ezt mutatja, hogy a The Wall Street Journal értesülése szerint Donald Trump nemcsak, hogy mérlegeli, hogy erőteljes fegyvereket ad Kijevnek, de Oroszország nyomatékos kérése ellenére hírszerzési adatokkal segíti az ukránokat a hosszú hatótávolságú rakéták célba juttatását az orosz energetikai infrastruktúra meggyengítésére.
Donald Trump amerikai elnök nemrég jóváhagyta, hogy a hírszerző ügynökségek és a Pentagon támogassák Kijevet a csapások végrehajtásában. Sőt, az amerikai tisztségviselők a NATO-szövetségeseket is megkérték, hogy nyújtsanak hasonló támogatást — mondták az ügyet ismerők a lapnak.
A tisztviselők szerint
ez az első alkalom, hogy a Trump-kormány hosszú hatótávolságú rakétákkal végrehajtott ukrán csapásokhoz nyújt segítséget, különösen Oroszország területén belüli energia célpontok ellen.
Bár az Egyesült Államok régóta segíti Kijev drón- és rakétatámadásait, a hírszerzési információk megosztásával Ukrajna képes lesz finomítani a célzását olajfinomítók, -vezetékek, erőművek és más határain túli infrastruktúra ellen.
Az Egyesült Államok emellett mérlegeli a Tomahawkok, a Barracudák és más amerikai gyártmányú, körülbelül 500 mérföldes hatótávolságú földi és légi indítású rakéták leszállítását is — közölték mások a lappal. A tisztségviselők szerint azonban még nem született döntés arról, hogy mit küldenek, illetve küldenek-e egyáltalán.
A hírszerzési információk és az erősebb fegyverek együtt jóval nagyobb hatást gyakorolhatnak, mint Ukrajna korábbi oroszországi csapásai. Nagyobb károkat okozhatnak az energetikai infrastruktúrában és egyúttal leköthetik az orosz légvédelmet.
Az adminisztráció nemrég arról döntött, hogy megnövelt hatótávolságú légiharc-rakétákat ad el Ukrajnának.
Trump korábban azt mondta, Ukrajna nem nyerheti meg a harcot anélkül, hogy képes legyen orosz területeket is támadni. Az amerikai hírszerzés most ebben segíti Kijevet. Az amerikai elnök a múlt héten pedig arról írt a Truth Social közösségi oldalán, hogy Ukrajna visszaszerezheti akár az egész elfoglalt területét.
Ukrajna évek óta támadja drónokkal Oroszország területét, de a Trump-kormányzat eddig korlátozta számára a legerősebb fegyverek és a hírszerzése használatát. Sőt, leállította az ATACMS további szállítását is, amellyel Joe Biden segítette az ukránokat.
Trump januári hatalomra lépése óta a tűzszünet megkötését és azon keresztül egy szélesebb rendezést próbálja közvetíteni. Kezdetben gazdasági és kereskedelmi ösztönzőket ajánlott Putyinnak az invázió leállításáért cserébe, ám ez nem hozott áttörést. Az orosz–amerikai vezetők találkozóit követően elakadtak a tárgyalások a háború lezárásáról.
A Kreml visszafogott választ adott a jelentésekre, amelyek szerint Amerika erőteljesebb fegyvereket küldhet Ukrajnának. Az európai tisztségviselők viszont üdvözölték a lépést.
Joachim Kaschke vezérőrnagy, aki Németország ukrajnai katonai segélyeit felügyeli, elmondta, hogy három kulcsfontosságú területen van szüksége Ukrajnának segítségre az orosz agresszió elleni fellépésben:
Amikor a védők számbeli fölénnyel szembesülnek, a harcot a frontvonalon túlra kell vinniük. „El kell vágni a utánpótlási vonalakat, hogy megtartsák a frontvonalat — ez a katonai logika mögötte” — mondta Kaschke.
Washington mérlegeli, hogy adjon-e nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat Ukrajnának, amelyekkel Kijev akár Moszkvát is célba vehetné. A döntés Donald Trump elnök kezében van. Oroszország szerint ezek a rakéták nem változtatnának az ukrajnai háború menetén, ugyanakkor ha azokat amerikai hírszerzési segítséggel lőnék ki az ukránok a területére, akkor az kardinális jelentőségű lehet.
