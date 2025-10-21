Deviza
EUR/HUF389.41 +0.04% USD/HUF335.57 +0.4% GBP/HUF448.83 +0.18% CHF/HUF421.94 +0.04% PLN/HUF91.81 -0.06% RON/HUF76.62 +0.17% CZK/HUF16.02 -0.03% EUR/HUF389.41 +0.04% USD/HUF335.57 +0.4% GBP/HUF448.83 +0.18% CHF/HUF421.94 +0.04% PLN/HUF91.81 -0.06% RON/HUF76.62 +0.17% CZK/HUF16.02 -0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,318.35 -0.45% MTELEKOM1,760 -0.68% MOL2,730 -1.47% OTP30,820 +0.55% RICHTER10,300 -0.49% OPUS541 -0.74% ANY7,160 0% AUTOWALLIS162 +1.23% WABERERS4,950 -1.01% BUMIX9,853.62 -1.6% CETOP3,564.74 +1.1% CETOP NTR2,231.44 +0.13% BUX103,318.35 -0.45% MTELEKOM1,760 -0.68% MOL2,730 -1.47% OTP30,820 +0.55% RICHTER10,300 -0.49% OPUS541 -0.74% ANY7,160 0% AUTOWALLIS162 +1.23% WABERERS4,950 -1.01% BUMIX9,853.62 -1.6% CETOP3,564.74 +1.1% CETOP NTR2,231.44 +0.13%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Donald Trump
bálterem
Fehér Ház

Trump a kritika ellenére is bont: megkezdődött a Fehér Ház történelmi Keleti szárnyának átalakítása

Heves vitát robbantott ki Donald Trump elnök legújabb, kétszázötvenmillió dolláros beruházása, amelynek keretében egy új báltermet építenek a Fehér Házhoz. A munkálatok hétfőn a történelmi Keleti szárny részleges bontásával megkezdődtek. Ez a lépés azonnali és éles reakciókat váltott ki politikai ellenfelekből és szakmai szervezetekből egyaránt, akik az átláthatatlan magánfinanszírozást és a Fehér Ház történelmi formájának megváltoztatását kifogásolják. Trump nem foglalkozik a kritikákkal, bont.
Schweickhardt Gyula
2025.10.21, 15:33
Frissítve: 2025.10.21, 15:53

A hétfőn készült és a közösségi médiában futótűzként elterjedt fotók tanúsága szerint a munkagépek már elkezdték a Fehér Ház Keleti szárnyának bontását. A képeken jól látszik, ahogy a markolók áttörik az épület falait, ablakok és külső homlokzati elemek hiányoznak. A 90 ezer négyzetméteresre tervezett bálterem megépítése a legnagyobb beavatkozás az épületen azóta, hogy a Keleti szárnyat 1942-ben kibővítették. Trump elnök korábban arról beszélt, hogy az építkezés nem érinti a főépületet, a valóságban a Keleti szárny – amely hagyományosan a first lady irodáinak ad otthont – jelentős átalakításon esik át – írja a Newsweek.

A Donald Trump által kezdeményezett bontásáról készült felvétel. /Fotó: BBC/Bernd Debusmann Jr.
A Donald Trump által kezdeményezett bontásáról készült felvétel / Fotó: BBC / Bernd Debusmann Jr.

Donald Trump felújít

Donald Trump egy közösségi médiában közzétett bejegyzésben büszkén jelentette be, hogy a munka megkezdődött. Mint írta, több mint 150 éve minden elnök arról álmodott, hogy legyen egy bálterem a Fehér Házban a nagyszabású partik és állami látogatások lebonyolítására. Hangsúlyozta, hogy a projekt egyetlen centjébe sem kerül az amerikai adófizetőknek, mivel azt teljes egészében „nagylelkű hazafiak, nagyszerű amerikai vállalatok és jómagam” finanszírozzák. A projektet vezető építésziroda szerint a felújítás utáni épület is megőrzi az épület klasszikus eleganciáját, és nem veszik el a történelmi jelentősége sem.

A beruházást éles kritika fogadta.

A közösségi médiában sokan „szörnyűségnek” nevezték az építkezést, és felháborodásuknak adtak hangot, amiért egy történelmi jelentőségű épületet egy személyes projekt kedvéért lerombolnak. A bírálók szerint a beruházás egy a „hiúság” motiválta projekt, egy olyan időszakban, amikor „az amerikaiak nem tudják megfizetni az élelmiszert, és a kormányzat még mindig le van állva”. 

A vita gyorsan politikai síkra terelődött: Joe Walsh volt republikánus kongresszusi képviselő arról írt, hogy 2028-as elnökválasztási kampányának egyik ígéretévé fogja tenni a bálterem „dózerrel való” lebontását, míg egy liberális politikai kommentátor azt hangoztatta, hogy ő csak arra a demokrata jelöltre szavaz, aki vállalja a „giccses” bővítmény élő, televíziós lerombolását.

Tény, hogy Trump korántsem az első elnök, aki a saját képére formálja az épületet; Harry Truman elnöksége alatt a teljes belső szerkezetet újjáépítették, Richard Nixon a belső medencét alakíttatta sajtóteremmé, Barack Obama pedig kosárlabdapályaként való használatra is alkalmassá tette a teniszpályát. A mostani beruházás mérete, nehezen átlátható finanszírozása és a szakmai egyetértés hiánya azonban új fejezetet nyitott a nemzeti örökség és az elnöki víziók viszonyáról szóló viták hosszú sorában.

A bálterem építéséről itt írtunk korábban.

A kiemelt kép forrása: Anadolu via AFP

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu