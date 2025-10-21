Trump a kritika ellenére is bont: megkezdődött a Fehér Ház történelmi Keleti szárnyának átalakítása

A hétfőn készült és a közösségi médiában futótűzként elterjedt fotók tanúsága szerint a munkagépek már elkezdték a Fehér Ház Keleti szárnyának bontását. A képeken jól látszik, ahogy a markolók áttörik az épület falait, ablakok és külső homlokzati elemek hiányoznak. A 90 ezer négyzetméteresre tervezett bálterem megépítése a legnagyobb beavatkozás az épületen azóta, hogy a Keleti szárnyat 1942-ben kibővítették. Trump elnök korábban arról beszélt, hogy az építkezés nem érinti a főépületet, a valóságban a Keleti szárny – amely hagyományosan a first lady irodáinak ad otthont – jelentős átalakításon esik át – írja a Newsweek.

A Donald Trump által kezdeményezett bontásáról készült felvétel / Fotó: BBC / Bernd Debusmann Jr.

Donald Trump felújít

Donald Trump egy közösségi médiában közzétett bejegyzésben büszkén jelentette be, hogy a munka megkezdődött. Mint írta, több mint 150 éve minden elnök arról álmodott, hogy legyen egy bálterem a Fehér Házban a nagyszabású partik és állami látogatások lebonyolítására. Hangsúlyozta, hogy a projekt egyetlen centjébe sem kerül az amerikai adófizetőknek, mivel azt teljes egészében „nagylelkű hazafiak, nagyszerű amerikai vállalatok és jómagam” finanszírozzák. A projektet vezető építésziroda szerint a felújítás utáni épület is megőrzi az épület klasszikus eleganciáját, és nem veszik el a történelmi jelentősége sem.

A beruházást éles kritika fogadta.

A közösségi médiában sokan „szörnyűségnek” nevezték az építkezést, és felháborodásuknak adtak hangot, amiért egy történelmi jelentőségű épületet egy személyes projekt kedvéért lerombolnak. A bírálók szerint a beruházás egy a „hiúság” motiválta projekt, egy olyan időszakban, amikor „az amerikaiak nem tudják megfizetni az élelmiszert, és a kormányzat még mindig le van állva”.

A vita gyorsan politikai síkra terelődött: Joe Walsh volt republikánus kongresszusi képviselő arról írt, hogy 2028-as elnökválasztási kampányának egyik ígéretévé fogja tenni a bálterem „dózerrel való” lebontását, míg egy liberális politikai kommentátor azt hangoztatta, hogy ő csak arra a demokrata jelöltre szavaz, aki vállalja a „giccses” bővítmény élő, televíziós lerombolását.