Trump bemondta: épp most adják át az izraeli túszokat Gázában

A Hamász „épp most” gyűjti össze az izraeli túszokat Donald Trump amerikai elnök szerint, aki a BBC beszámolója szerint bízik abban, hogy a Gázai-övezetben kötött, általa közvetített megállapodás „tartósak bizonyul”.

Fogolycserére készül Izrael és a Hamász Gázában / Fotó: Anadolu via AFP

A Hamasznak hétfőn helyi idő szerint 12 óráig van ideje a túszok szabadon bocsátására, míg Izrael körülbelül 250 palesztin foglyot és 1700 gázai fogvatartottat fog szabadon bocsátani.

Fogy az idő Gázában

A pénteken életbe lépett fegyverszünettől számítva a Hamasznak 72 órája volt arra, hogy minden izraeli túszát szabadon engedje Gázából – ebből már csak 48 óra van hátra.

A Hamasz igyekszik nyomást gyakorolni Izraelre, hogy szabadon engedjen bizonyos magas rangú palesztin foglyokat, akiknek a neve nem szerepel az izraeli igazságügyi minisztérium által tegnap közzétett, mintegy 250 foglyot tartalmazó listán.

A fogolycserével egyidejűleg több ezer palesztin kezdett visszatérni Gáza északi részébe, miután ott töltötték az első éjszakát a pénteken hatályba lépett tűzszüneti megállapodás óta.

A terület északi részének hatalmas területei megsemmisültek a két évig tartó háborúban, Gáza városának épületeinek közel háromnegyede megrongálódott.

A közel-keleti megállapodás következő lépéseiről szóló tárgyalások nehéznek ígérkeznek, de csak akkor lehet előrelépni, ha Trump továbbra is részt vesz a folyamatban.