Beváltotta ígéretét Donald Trump: az amerikai elnök szerint tarthatatlanná vált a helyzet, Chicagóba vezényelte a Nemzeti Gárdát

Donald Trump amerikai elnök engedélyezte 300 nemzeti gárdista Chicagóba vezénylését, hogy kezeljék azt a demokrata városban, amit ő „elszabadult bűnözésnek” nevez – írja a BBC.

Trump katonákat vezényel Chicagóba, alkotmányellenességgel vádolják az elnököt / Fotó: Mandel Ngan / AFP

Az utóbbi időben felerősödtek a chicagói bevándorlás-ellenőrzési intézkedések elleni tiltakozások, különösen az amerikai Bevándorlási és Vámhivatal (ICE) létesítményeinél. „Trump elnök 300 nemzeti gárdistát engedélyezett, hogy megvédjék a szövetségi tisztviselőket és vagyontárgyakat” – közölte Abigail Jackson, a Fehér Ház szóvivője. „Trump elnök nem fog szemet hunyni az amerikai városokat sújtó törvénytelenség felett.”

A szombati bejelentés előtt néhány órával az amerikai határőrség egyik egysége Chicagóban rálőtt egy nőre, miután egy csoport autókkal az idegenrendészeti járműveknek hajtott – közölte a Belbiztonsági Minisztérium (DHS).

Trump már közel egy hónapja fenyegetett azzal, hogy katonákat küld Chicagóba, a városban tapasztalt bűnözés és lövöldözések miatt.

Washington, Los Angeles, Memphis és Portland után Chicago már a sokadik város, ahová Trump szövetségi katonákat telepítene. A héten korábban az elnök magas rangú katonai vezetők előtt beszélt a folyamatos városi bevetésekről. Kijelentette, hogy az amerikai városokat „kiképzőterepként” akarja használni a katonák számára, hogy felkészüljenek a „belső ellenség” elleni harcra és a zavargások megfékezésére.

A bevándorlási hatóság emberei akcióban szombaton, Chicagóban / Fotó: AFP

A kivezénylések jogi és alkotmányos kérdéseket vetnek fel, mivel a Nemzeti Gárdát hagyományosan az adott állam kormányzója mozgósítja, ráadásul évszázados törvények korlátozzák a hadsereg belföldi alkalmazását.

Állami és helyi vezetők hetek óta bírálják Trump terveit, és hatalommal való visszaéléssel vádolják.

J. B. Pritzker, Illinois állam kormányzója azt mondta, Trump „egy mesterséges válságot próbál előidézni”.

Az Oregon állami Portlandben, ami szintúgy demokrata színezetű, egy szövetségi bíró ideiglenesen blokkolta a Trump-kormányzat 200 katona telepítésére vonatkozó döntését. Karin Immergut bíró szerint Oregon állam beleegyezése nélkül veszélyezteti az állam és más tagállamok szuverenitását, továbbá fokozza a feszültségeket és növeli a tiltakozásokat.