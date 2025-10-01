Deviza
EUR/HUF388.95 -0.23% USD/HUF330.91 -0.4% GBP/HUF445.83 -0.18% CHF/HUF416.15 -0.25% PLN/HUF91.35 -0.05% RON/HUF76.55 -0.21% CZK/HUF16.01 -0.11% EUR/HUF388.95 -0.23% USD/HUF330.91 -0.4% GBP/HUF445.83 -0.18% CHF/HUF416.15 -0.25% PLN/HUF91.35 -0.05% RON/HUF76.55 -0.21% CZK/HUF16.01 -0.11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,078.3 +0.21% MTELEKOM1,800 +1.44% MOL2,716 +0.66% OTP28,780 +0.31% RICHTER10,060 -0.5% OPUS559 -0.54% ANY7,440 -1.61% AUTOWALLIS162 -0.62% WABERERS4,920 +1.63% BUMIX9,328.48 -0.37% CETOP3,451.23 -0.61% CETOP NTR2,166.51 +0.41% BUX99,078.3 +0.21% MTELEKOM1,800 +1.44% MOL2,716 +0.66% OTP28,780 +0.31% RICHTER10,060 -0.5% OPUS559 -0.54% ANY7,440 -1.61% AUTOWALLIS162 -0.62% WABERERS4,920 +1.63% BUMIX9,328.48 -0.37% CETOP3,451.23 -0.61% CETOP NTR2,166.51 +0.41%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Trump Organization
Trump Mobile
Donald Trump

Nagy a bizonytalanság Trump aranytelefonjának a megjelenése körül

Szeptemberre ígérték Donald Trump aranytelefonjának a megjelenését. Trump Mobile néven saját mobilszolgáltatást és 499 dolláros okostelefont indított a Trump Organization.
Sz. E.
2025.10.01., 09:36

Eredetileg szeptemberben kellett volna megjelennie Donald Trump aranytelefonjának, a T1-et júniusban jelentették be, a Trump Mobile havi 47,45 dolláros (több mint 15 ezer forint) előfizetésével együtt – írja a The Verge.

Trump Mobile néven saját mobilszolgáltatást és 499 dolláros okostelefont indított a Trump Organization.
Szeptemberre ígérték Donald Trump aranytelefonjának a megjelentését / Fotó: X

A portál emlékeztet, hogy a dátum mindig is kissé homályos volt – a Trump Organization sajtóközleménye augusztusra ígérte a telefon érkezését, míg a Trump Mobile weboldala szeptemberre korrigálta az időpontot. 

A termék bemutatásakor a New York-i Trump Towerben az elnök legidősebb fia, Donald Trump Jr. úgy fogalmazott, hogy egy egész termékcsomagot fognak bevezetni, az emberek egyetlen havi átalánydíjért telemedicinát kaphatnak a telefonjukra, közúti segítségnyújtást az autójukra, korlátlan sms-ezést a világ száz országába.

A telefon bejelentését követő hetekben a Trump Mobile weboldalát frissítették, eltávolítva a szeptemberi megjelenésre vonatkozó utalásokat – a telefon áruházi oldala most azt ígéri, hogy „még idén” megérkezik a termék. 

A megjelenési dátum nem az egyetlen részlet, ami megváltozott a telefonnal kapcsolatban. A T1-nek mostantól 6,25 hüvelykes képernyője lesz a 6,78 hüvelyk helyett, és már nem szerepel a „5000 mAh-s hosszú élettartamú kamera” ígérete.

A T1 weboldala szerint

a telefon „amerikai büszke dizájnnal” rendelkezik, és „itt, az USA-ban keltették életre” – bár nem világos, hogy ez azt jelenti-e, hogy valóban Amerikában fogják gyártani.

Amikor a T1-et először bejelentették, a szakértők azt mondták, hogy a készüléket valószínűleg Kínában gyártják majd. Az Egyesült Államoknak jelenleg nincs fejlett ellátási lánca okostelefonok gyártásához. Még ha lenne is, sok alkatrésznek külföldről kellene származnia.

A T1 telefon ára 499 dollár lesz (közel 165 ezer forint), amikor megérkezik az év későbbi szakaszában.

Telített a mobilhálózat-piac

Az okostelefon-iparág az Egyesült Államokban a világ egyik legtelítettebb és legversenyképesebb ágazata, a piacot a vezető globális szereplők, az Apple és a Samsung uralják.

Az amerikai fogyasztók évente több mint hatvanmillió okostelefont vásárolnak,

de ezeknek a készülékeknek szinte mindegyikét külföldön gyártják – elsősorban Kínában, Dél-Koreában és egyre inkább Indiában és Vietnámban.

Az amerikai székhelyű technológiai márkák ereje ellenére nincs jelentős hazai okostelefon-gyártási infrastruktúra, ami nagyrészt a magas munkaerőköltségeknek, az ellátási lánc bonyolultságának és a tengerentúli alkatrészbeszerzésre való támaszkodásnak tudható be.

Az amerikai mobilhálózati piacot három nemzeti szolgáltató uralja: 

  • a Verizon, 
  • az AT&T 
  • és a T-Mobile, 

amelyek együttesen a vezeték nélküli piac több mint 95 százalékát fedik le. Ezek a vállalatok hatalmas, tőkeigényes infrastruktúrát üzemeltetnek, és több tízmillió előfizetőnek kínálnak csomagolt szolgáltatásokat.

Ajánlott videók

Továbbiak
8 perc
Wizz Air

Gigantikus piaci résre csapott le fénysebességgel a Wizz Air – több mint egymillió ülőhellyel és heti 16 budapesti járattal érkezik a fapados

A legnagyobb konkurencia, a Ryanair keddi bejelentésére reagált, Budapest és Izrael között hetente 16 járatot tervez.
2 perc
hatósági jóváhagyás

Kudarcot vallott az osztrák bankóriás: menekülne Oroszországból, de nem engedik – milliárdok ragadtak Moszkvában

Moszkva nem engedi a kivonulást, mert a pénzintézet kulcsszereplő maradt az orosz–európai fizetési rendszerekben, különösen a gázexportban.
1 perc
Orbán Viktor

Orbán Viktor aláírta: ennél jobb hírt nem is kaphattak volna a nyugdíjasok – videóban jelentette be, mennyi pénzt utalnak és mikor

A kormányfő közölte, hogy akár már novemberben mindenki a nyugdíjának megfelelő összeget megkapja. Orbán Viktor elmondta, hogy átlagosan több mint 50 ezer forintot kapnak a nyugdíjasok.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu