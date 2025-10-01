Nagy a bizonytalanság Trump aranytelefonjának a megjelenése körül

Eredetileg szeptemberben kellett volna megjelennie Donald Trump aranytelefonjának, a T1-et júniusban jelentették be, a Trump Mobile havi 47,45 dolláros (több mint 15 ezer forint) előfizetésével együtt – írja a The Verge.

Szeptemberre ígérték Donald Trump aranytelefonjának a megjelentését / Fotó: X

A portál emlékeztet, hogy a dátum mindig is kissé homályos volt – a Trump Organization sajtóközleménye augusztusra ígérte a telefon érkezését, míg a Trump Mobile weboldala szeptemberre korrigálta az időpontot.

A termék bemutatásakor a New York-i Trump Towerben az elnök legidősebb fia, Donald Trump Jr. úgy fogalmazott, hogy egy egész termékcsomagot fognak bevezetni, az emberek egyetlen havi átalánydíjért telemedicinát kaphatnak a telefonjukra, közúti segítségnyújtást az autójukra, korlátlan sms-ezést a világ száz országába.

A telefon bejelentését követő hetekben a Trump Mobile weboldalát frissítették, eltávolítva a szeptemberi megjelenésre vonatkozó utalásokat – a telefon áruházi oldala most azt ígéri, hogy „még idén” megérkezik a termék.

A megjelenési dátum nem az egyetlen részlet, ami megváltozott a telefonnal kapcsolatban. A T1-nek mostantól 6,25 hüvelykes képernyője lesz a 6,78 hüvelyk helyett, és már nem szerepel a „5000 mAh-s hosszú élettartamú kamera” ígérete.

A T1 weboldala szerint

a telefon „amerikai büszke dizájnnal” rendelkezik, és „itt, az USA-ban keltették életre” – bár nem világos, hogy ez azt jelenti-e, hogy valóban Amerikában fogják gyártani.

Amikor a T1-et először bejelentették, a szakértők azt mondták, hogy a készüléket valószínűleg Kínában gyártják majd. Az Egyesült Államoknak jelenleg nincs fejlett ellátási lánca okostelefonok gyártásához. Még ha lenne is, sok alkatrésznek külföldről kellene származnia.

A T1 telefon ára 499 dollár lesz (közel 165 ezer forint), amikor megérkezik az év későbbi szakaszában.

Telített a mobilhálózat-piac

Az okostelefon-iparág az Egyesült Államokban a világ egyik legtelítettebb és legversenyképesebb ágazata, a piacot a vezető globális szereplők, az Apple és a Samsung uralják.

Az amerikai fogyasztók évente több mint hatvanmillió okostelefont vásárolnak,

de ezeknek a készülékeknek szinte mindegyikét külföldön gyártják – elsősorban Kínában, Dél-Koreában és egyre inkább Indiában és Vietnámban.