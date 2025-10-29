Deviza
Rendkívüli

Kiderült, mikor találkozik Orbán Viktor és Donald Trump

Kiderült, mikor találkozik Orbán Viktor és Donald Trump

Donald Trump és Orbán Viktor november 8-án találkoznak egymással – értesült a Bloomberg. Arról még nem tudni, hogy a Trump-Orbán találkozóra hol kerül sor.
P. A. R.
2025.10.29, 16:23
Frissítve: 2025.10.29, 16:49

A Bloomberg közölte, hogy 2025. november 8-án találkozik Orbán Viktor és Donald Trump. A lap az ügyet ismerő forrásokra hivatkozik. A kiszivárgott információk szerint az egyeztetés tárgya az orosz olajra kivetett szankciók lesznek.

November 8-án találkozik Orbán Viktor Donald Trumppal / Fotó: AFP

A magyar kormányfő igyekszik megvédeni a magyar energiabiztonságot az amerikai szankcióktól. Hazánk számára nincs más lehetőség, mint az orosz energiahordozóra támaszkodni. Enélkül súlyos problémák merülhetnek fel a magyar ellátásban.

A találkozó helye még nem végleges, illetve a hivatalos bejelentésre is még várni kell.

Orbán Viktor a héten már említette, hogy Washingtonban fog találkozni az amerikai elnökkel, hogy megvitassák, miként mentesülhet Magyarország az orosz olajra kivetett szankciók közvetett hatásai alól.

Megoldást találhat Orbán és Trump a magyar problémára?

A magyar álláspont szerint a kontinens szívében nincs más lehetőség, mint a vezetékes orosz olajjal megoldani az energia kérdést. Az Egyesült Államok NATO-nagykövete, Matthew Whitaker egy Fox Newsnak adott interjúban beszélt arról, hogy Magyarországnak csökkentenie kell az oroz energiától való függését és ehhez az USA megadja a segítséget. Whitaker szerint olyan országokkal kell együttműködve megoldani a kérdést, mint Horvátország.

Az Egyesült Államok annak érdekében vetett ki szankciókat a legnagyobb orosz olajtermelőkre, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnököt rábírják az orosz-ukrán háború lezárását célzó tárgyalásokra.

