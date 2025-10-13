Deviza
EUR/HUF391.85 -0.08% USD/HUF338.75 +0.2% GBP/HUF451.67 +0.18% CHF/HUF420.88 -0.13% PLN/HUF92.03 +0.04% RON/HUF77.04 +0.01% CZK/HUF16.1 -0.14% EUR/HUF391.85 -0.08% USD/HUF338.75 +0.2% GBP/HUF451.67 +0.18% CHF/HUF420.88 -0.13% PLN/HUF92.03 +0.04% RON/HUF77.04 +0.01% CZK/HUF16.1 -0.14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,711.33 +0.71% MTELEKOM1,796 -0.22% MOL2,792 +0.79% OTP30,160 +1.99% RICHTER10,440 -1.53% OPUS552 -2.36% ANY7,300 0% AUTOWALLIS157 -2.23% WABERERS4,900 +0.41% BUMIX9,579.37 +0.17% CETOP3,507.83 +0.2% CETOP NTR2,208.09 +0.69% BUX102,711.33 +0.71% MTELEKOM1,796 -0.22% MOL2,792 +0.79% OTP30,160 +1.99% RICHTER10,440 -1.53% OPUS552 -2.36% ANY7,300 0% AUTOWALLIS157 -2.23% WABERERS4,900 +0.41% BUMIX9,579.37 +0.17% CETOP3,507.83 +0.2% CETOP NTR2,208.09 +0.69%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
orosz-ukrán háború
Tomahawk
Patriot rakéták
Donald Trump
Ukrajna
ukrajnai háború
fegyver
rakéták

Trump pusztító fegyvert adhat Ukrajnának - de előtte még ad egy esélyt Putyinnak a tárgyalásra

Donald Trump szerint Ukrajnának nagy szüksége van Patriot légvédelmi rakétákra, Ukrajna ugyanakkor hetek óta Tomahawk rakétákat is kér az Egyesült Államoktól. Az amerikai elnök azonban közölte, mielőtt döntést hozna a Tomahawk rakéták Ukrajnába küldéséről, először tárgyalna Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, mert a méltányosság ezt követeli. Trump szerint a Tomahawkok eszkalálnák az orosz-ukrán háborút.
VG/MTI
2025.10.13, 16:40

Donald Trump amerikai elnök először tárgyalna Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, mielőtt döntést hoz nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták ukrajnai szállításáról - az elnök erről újságírók előtt beszélt hétfőn.

Donald Trump elnök Amerikai Egyesült Államok USA
Trump olyan pusztító fegyvert adhat Ukrajnának, hogy előtte még ad esélyt Putyinnak a tárgyalásra / Fotó: Mandel Ngan / AFP

Donald Trump az elnöki repülőgép fedélzetén, kérdésre válaszolva beszámolt Volodimir Zelenszkijjel a hétvégén folytatott telefonbeszélgetéséről, amelyen az ukrán elnök a háborúhoz szükséges fegyverzetet kért. Donald Trump elmondta, hogy Ukrajnának nagy szüksége van Patriot légvédelmi rakétákra, és hozzátette, hogy emellett Kijev Tomahawkokat is szeretne, ami a háborút tekintve egy újabb fokozatot jelentene.

Az elnök szavai szerint mielőtt döntést hozna a Tomahawk rakéták Ukrajnába küldéséről, először tárgyalna az orosz elnökkel. "Erről esetleg beszélnék Oroszországgal is, hogy legyünk méltányosak. Ezt megmondtam Zelenszkij elnöknek is, mert a Tomahawkok az agresszió új fokozatát jelentik."

Donald Trump kilátásba helyezte, hogy arról tájékoztathatja Vlagyimir Putyint, ha létrejön a beszélgetésük, hogy ha a háború nem jut a rendezés szakaszába, akkor szóba kerülhet a rakéták rendelkezésre bocsátása ukrajnai felhasználásra.

A Tomahawk egy elképesztő fegyver, nagyon támadó jellegű fegyver, és őszintén szólva, Oroszországnak nincs szüksége erre

- fogalmazott az amerikai elnök.

Donald Trump ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államok minden fegyverzetet a NATO-nak értékesít, nem szállít közvetlenül Ukrajnának, hanem a katonai szervezet hozza meg a végső döntést az eszközök felhasználásáról, a vételárat pedig teljes egészében megfizeti. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok semmit nem ad Ukrajnának a "tiszteleten" és "még néhány egyéb dolgon" kívül.

Rendkívüli aggodalmat keltenek az Ukrajnának szánt Tomahawk rakéták: „Lehetnek nukleáris fegyverekkel ellátottak”

Donald Trump amerikai elnök addig nem küld Tomahawk rakétarendszereket Ukrajnába, míg nem magyarázzák el neki, hogy pontosan mikor, mire és hogyan szeretnék azt felhasználni. Bár a válaszok kitalálhatók, Dmitrij Peszkov orosz sajtófőnök arról nyilatkozott, hogy Oroszországnak van mitől tartania a Tomahawk rakéták esetében.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12149 cikk

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu