A tűzszünet megsértésével vádolja a Hamászt Izrael – Netanjahu fontos gyűlést hívott össze

Izrael a következő lépéseken gondolkozik, miután úgy véli, hogy a Hamász megsértette a tűzszünetet, ezért Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a biztonsági főnököket is összehívta.

Netanjahu szerint a Hamász megsértette a tűzszünetet, kérdés, mit lép Izrael / Fotó: Celal Gunes / AFP

Az iszlamista terrorszervezet hétfő éjjel találta meg és adta át egy elhunyt túsz maradványait, ám az izraeli hatóságok szerint azok Ofir Tzarfatihoz tartoztak, akinek holttestét az izraeli hadsereg már 2023 novemberében megtalálta és azóta már el is temették. Netanjahu hivatala a történteket a tűzszünet világos megsértésének nevezte, ami miatt a kormányfő össze is hívja a biztonsági vezetőket, hogy Izrael következő lépéseiről beszéljenek.

Törékeny a tűzszünet

A Financial Times összefoglalója felidézi, hogy a Donald Trump amerikai elnök által tető alá hozott tűzszünet értelmében a Hamásznak a fegyvernyugvás kezdete után három napon belül át kellett volna adnia a maradék 48 túszt. Bár a közülük még életben lévő 20 személyt a palesztin csoport át is adta, a holttestek közül mindeddig csak 15-öt adott át.

Az izraeli hatóságok szerint a Hamász szándékosan tartja vissza a holttesteket, amit az iszlamista szervezet tagad,

és azt állítja, hogy azok fellelése a háborús pusztítás után nem egyszerű feladat. Szombaton Donald Trump amerikai elnök is megszólalt az ügyben Truth Social közösségi oldalán, azt írta, hogy a Hamásznak vissza kell adnia a túszokat, különben a békeszerződésben érintett országok lépni fognak. Az elnök jelezte, hogy a következő 48 órában fokozott figyelemmel követi majd a fejleményeket.

Azt ugyanakkor Trump is elismerte, hogy a Gázában zajló pusztítás után nehéz lehet egyes túszok maradványainak előkerítése, ám szerinte más holttesteket át lehetne adni most, de ez valamilyen okból nem történik meg. Az elhunyt túszok keresésében egyiptomi és a Vöröskereszthez tartozó csapatok is részt vesznek.

A Hamász nem szeretné, ha újraindulna a háború

Halil al-Hajja, a Hamász vezetője a hét végén arról beszélt, hogy a szervezet nem kíván ürügyet adni Izrael számára a háború újrakezdésére, és a csoport tagjai a Gázai övezet új részeire is belépnek a túszok maradványai után kutatva.