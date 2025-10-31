Retteghet a világ: újabb pusztító fegyvert vethetett be Putyin – emiatt könyörgött úgy Zelenszkij?

Oroszország az elmúlt hónapokban egyre többször vette célba rakétákkal Ukrajna számos pontját, és ezek során már egy titokzatos, és pusztító erejű fegyvert is bevetett az orosz hadsereg. Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha szerint az elmúlt hetekben Oroszország többször is harci célokra használta a földről indítható 9M729 rakétát Ukrajnában.

Oroszország bevetette Ukrajna ellen az 9M729-est / Fotó: Vasily Maximov / AFP

A Reuters egy másik magas rangú ukrán tisztviselőre hivatkozva arról számolt be, hogy Oroszország idén augusztus óta 23 alkalommal lőtt ki rakétát Ukrajnára. Az ukrán hadsereg egyébként nem most találkozott először 9M729-esekkel, ugyanis 2022-ben két alkalommal is rögzítették azok kilövését.

Az orosz védelmi minisztérium egyelőre nem kommentálta a híreket.

Mint ismert, az Amerikai Egyesült Államok 2019-ben pont az 9M729 miatt lépett ki a közepes hatótávolságú nukleáris fegyverekről szóló szerződésből, mivel Washington szerint a rakéta megsérti a szerződést, és messze túllépheti az abban meghatározott 500 kilométeres hatótávolságot. Ezeket az állításokat Oroszország tagadja. Azonban egy katonai forrás szerint az Oroszország által idén október 5-én kilőtt 9M729 több mint 1200 kilométert repült, mielőtt Ukrajnában becsapódott.

Ukrajna ismét fegyvereket kérne a védekezéshez

Andrij Szibiha szerint az, hogy Oroszország az elmúlt hónapokban az INF-szerződés által tiltott 9M729-es rakétát vetett be Ukrajna ellen, jól mutatja Vlagyimir Putyin orosz elnök tiszteletlenségét az Egyesült Államok és Donald Trump amerikai elnök diplomáciai erőfeszítései iránt, melyeknek célja az orosz-ukrán háború mielőbbi lezárása.

A tárcavezető hozzátette, hogy Kijev támogatja Trump békejavaslatait, és hogy Oroszországra maximális nyomást kell gyakorolni a béke elérése érdekében. Szibiha szerint Ukrajna nagy hatótávolságú tűzerejének növelése segítene meggyőzni Moszkvát a háború befejezéséről. Ennek érdekében sürgeti Kijev Washingtont, hogy biztosítson számára olyan Tomahawk rakétákat, amelyek nem esnek az INF tilalma alá. Oroszország szerint egy ilyen amerikai lépés veszélyes eszkalációt jelentene.