Ez új szint: porig bombázták az oroszok Ukrajna egyik legfontosabb gyógyszerraktárját – 100 millió dollárnyi készítmény égett el

Az október 25-i kijevi orosz támadás következtében megsemmisült Ukrajna második legnagyobb gyógyszeripari nagykereskedőjének, az Optima-Pharmnak a raktárkomplexuma és irodája – számolt be az epravda.com a liga.netre hivatkozva.

Ukrajna egyik legfontosabb gyógyszerraktárját lebombázták az oroszok / Fotó: AFP (Képünk illusztráció)

Egy, a gyógyszerpiacon dolgozó EP-forrásból származó információ szerint a cég készletei "teljesen megsemmisültek". A Volantis villanyszerelő vállalkozó weboldala szerint az Optima-Pharm raktárának területe 29 000 négyzetméter.

Az előzetes becslések szerint a gyógyszeripari vállalat veszteségei meghaladják a 100 millió dollárt.

Ez már a második támadás az Optima-Pharm ellen. Augusztus 28-án az oroszok egy Kijev elleni rakétatámadás következtében már tüzet nyitottak a gyógyszerraktárára.

A Forbes Ukraine szerint a vállalkozás a piacon való 33 százalékos részesedéssel és 12 gyógyszertári raktárral, összesen 70 000 négyzetméter területtel, továbbra is a gyógyszerpiac egyik legnagyobbja. Az Optima-Pharm a második legnagyobb gyógyszerforgalmazó a „BaDM” után. A vállalat 31 éve működik az ukrán piacon.

Zelenszkij elárulta a lengyeleknek, hogy még évekig harcolhatnak az oroszok ellen

Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint Volodimir Zelenszkij és Ukrajna eltökélt abban, hogy még két-három évig is folytassák a harcot Oroszország ellen. A lengyel miniszterelnök úgy látja, hogy bár az orosz gazdaság súlyos válságban van, ez nem jelenti azt, hogy Ukrajna győz. Ez pedig már csak azért is fontos, mert Oroszország nem csupán regionális, hanem globális fenyegetést is jelent.

Tusk felszólította az Egyesült Királyságot, hogy ne hagyja figyelmen kívül a NATO és Oroszország közötti konfliktus lehetőségét. Kiemelte, hogy a fenyegetés globális, különösen a technológiai dimenzióban. A kibertámadások már ma is komoly károkat okozhatnak a világ országainak gazdaságában és társadalmaiban.