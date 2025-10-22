Putyin teljes sebességre kapcsolt, romba döntik az energiarendszert – pusztító csapást mértek a Duna-parti városra, Zelenszkij tombol

Oroszország újabb drón- és rakétacsapásokat mért Ukrajnára: a támadásban legalább hat civil, köztük két gyermek halt meg, és több mint egy tucat ember megsérült szerte az országban szerda kora reggel – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy X-bejegyzésben. Zelenszkij szerint tíz régió, köztük Kijev, Odessza és Dnyipro is támadás alatt állt.

Fotó: AFP

A támadás elsősorban az energia-infrastruktúrát célozta, de számos lakóépület is találatot kapott. A Duna partján fekvő Izmail kikötőváros is megsérült – közölték a helyi hatóságok a Telegramon.

Az ukrán elnök újra a Moszkva elleni szankciók kiterjesztésére, nagy hatótávolságú fegyverek biztosítására és a diplomáciai lépések összehangolására szólította fel a nyugati országokat.

Ukrajna legnagyobb magánenergia-vállalata, a DTEK odesszai létesítménye súlyosan megrongálódott, és vészhelyzeti áramkimaradásokat vezetett be a háztartásoknál. Az ukrán vasúttársaság, az Ukrzaliznicja közölte, hogy több vasúti útvonalat módosítottak a támadás miatt, a vonatok késésekkel közlekednek.

A tél közeledtével Moszkva fokozta az ukrán energia-infrastruktúra elleni támadásokat, kiütve az ország gáztermelésének több mint felét, ami a fűtéshez elengedhetetlen. Csernyihiv északi és Szumi északkeleti részei napokig víz- és áramellátás nélkül maradtak az orosz támadások erősödése miatt.

A kombinált légicsapásra akkor kerül sor, amikor egymásnak ellentmondó hírek jelentek meg Donald Trump és Vlagyimir Putyin tervezett budapesti találkozójáról. Az amerikai elnök kedden kijelentette, hogy nem szeretne hiábavaló egyeztetést Putyinnal, ugyanakkor Trump azt is mondta, hogy nem született döntés a budapesti találkozó lemondásáról.

Sőt, szerinte rengeteg dolog fog történni, majd közölte, hogy két napon belül bejelentést tesz a rendezvényt illetően. Érdemes még megemlíteni, hogy Zelenszkij szerdán Stockholmba utazik, hogy katonai segélyt, köztük légvédelmi rendszereket kérjen.