Nem erre számított Zelenszkij: az EU végre Magyarország pártjára állt Ukrajnával szemben – az egyik legdurvább konfliktusban adott igazat az Orbán-kormánynak

Az Európai Tanács jogi szolgálata megalapozottnak találta a magyar javaslatot, melynek értelmében szankciós listára kellene helyezni azt a három ukrajnai katonai vezetőt, akik felelősek a sok esetben halállal végződő kényszersorozásokért – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Luxembourgban.

Ukrajna és Magyarország vitája új szintre lépett – Brüsszel most állást foglalt / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Európai Unió külügyi és energiaügyi tanácsülését követő sajtóértekezletén üdvözölte, hogy az Európai Tanács jogi szolgálata immár jogilag megalapozottnak találta azt a magyar javaslatot, melynek értelmében szankciós listára kellene helyezni három ukrajnai katonai vezetőt, akik felelősek a sok esetben halállal végződő kényszersorozásokért.

Az Európai Tanács jogi szolgálata megállapította, hogy az a három személy, akit mi szankciós listára akarunk helyeztetni, valóban felelősséget visel az erőszakos sorozásért Ukrajnában

– tudatta. „Ez az az erőszakos sorozás, melynek következtében magyar ember is már meghalt” – fűzte hozzá. Szijjártó Péter ezért arra szólította fel az EU-t, hogy az érintett ukrán katonai vezetőket azonnali hatállyal helyezzék szankciós listára az Európai Tanács jogi szolgálatának véleménye szerint is jól alátámasztott magyar javaslatoknak megfelelően.

Ukrajna külügyminisztere, Andrij Szibiha bejelentette, hogy három magyar katonai tisztviselő beutazását tiltják meg, válaszul Magyarország korábbi döntésére. Magyarország korábban azzal indokolta a lépést, hogy az ukrán tisztek felelősek egy kényszersorozás során elhunyt kárpátaljai férfi haláláért, valamint egy kőolajvezeték elleni támadásokban való részvételért. A mostani ukrán intézkedés Zelenszkij elnök korábbi utasításának eredménye, és fokozza a diplomáciai feszültséget Budapest és Kijev között.