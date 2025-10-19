Deviza
EUR/HUF391.08 +0.43% USD/HUF335.46 +0.4% GBP/HUF448.63 0% CHF/HUF421.23 0% PLN/HUF92.13 +0.41% RON/HUF76.85 +0.4% CZK/HUF16.1 +0.4% EUR/HUF391.08 +0.43% USD/HUF335.46 +0.4% GBP/HUF448.63 0% CHF/HUF421.23 0% PLN/HUF92.13 +0.41% RON/HUF76.85 +0.4% CZK/HUF16.1 +0.4%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Oroszország
ukrán dróntámadás
energiabiztonság
földgáz

Újabb csapás érte a globális energiabiztonságot: dróntámadás érte a világ legnagyobb gázfeldolgozó üzemét

A hatóságok szerint senki sem sérült meg, a lángokat jelenleg is oltják. Ukrán drónok csaptak le az orenburgi gázfeldolgozó üzemre, a világ legnagyobb ilyen létesítményére, és tűz keletkezett az egyik műhelyben.
VG
2025.10.19., 12:46

Az orenburgi gázkémiai komplexum részét képező gázfeldolgozó üzemet ukrán dróntámadások érték – jelentette be a régió kormányzója, Yevgeny Solntsev a hivatalos Telegram-csatornáján vasárnap. Az akció következtében tűz keletkezett az egyik műhelyben, amelyet a tűzoltóság már olt. A támadás során senki sem sérült meg.

Unmanned Systems Forces of Ukraine Presentation ukrán drón
Ukrán drónok csaptak le az orenburgi gázfeldolgozó üzemre, a világ legnagyobb ilyen létesítményére, és tűz keletkezett az egyik műhelyben / Fotó: Andrew Kravchenko

Ez az első alkalom, hogy a 45 milliárd köbméteres éves kapacitású létesítmény – amely a kazah Karachaganak mezőből és az Orenburg-i gázkondenzátumból dolgozza fel az energiát – megsérült. A komplexum része a Gazprom orenburgi termelési és feldolgozó infrastruktúrájának, és a világ legnagyobb ilyen üzeme.

Ukrán dróneső hullik Oroszországra

Párhuzamosan a szomszédos Szamara régió kormányzója, Vyacheslav Fedorishchev közölte, hogy éjszaka légvédelmi akciókat hajtottak végre ukrán drónok ellen, és ideiglenesen felfüggesztették a helyi repülőtér és a mobilinternetes szolgáltatások működését. Ukrajna korábban már próbálkozott támadással a Szamara régió egyik olajfinomítóját célba véve.

Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint a légvédelem 45 ukrán drónt lőtt le egyetlen éjszaka alatt, köztük 12-t Szamaránál, 11-et Szarátovnál és egyet Orenburgnál. Ukrajna hivatalosan nem kommentálta a támadásokat, de korábban leszögezték, hogy az augusztus óta fokozódó akciósorozat célja az orosz energiakészletek megzavarása és Moszkva finanszírozási lehetőségeinek korlátozása.

Ez a lépés jól mutatja, hogy a háború energetikai frontján is egyre intenzívebbé válik a küzdelem, amely a globális energiabiztonságot is veszélybe sodorta.

Az ukránok megtalálták az oroszok gyenge pontját – az atomerőművek támadása után most gyilkos gázt szabadíthatnak az emberiségre

A drónterror után most a vegyi hadviselés is realitássá vált a fronton. Az energetikai létesítmények és az atomerőművek után az ukrán hadsereg most egy ammóniavezetéket robbantott fel, mérgező gázt szabadítva rá az őket üldöző orosz katonákra és a környéken lakó donyecki civilekre.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12183 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Nyílt Társadalom Alapítvány

Soros György már készül a végső ütközetre Trump ellen: befagyaszthatják a magyar milliárdos számláit - de még utoljára rengeteg pénzt oszt szét

A Trump-kormány szerint a Soros-hálózat politikai befolyást gyakorol a demokraták javára.
2 perc
ukrán dróntámadás

Újabb csapás érte a globális energiabiztonságot: dróntámadás érte a világ legnagyobb gázfeldolgozó üzemét

A hatóságok szerint senki sem sérült meg, a lángokat jelenleg is oltják.
1 perc
Gázai övezet

Izrael ismét megtámadhatta Gázát, máris széthullhat a tűzszünet

A Hamász állítólag a tűzszüneti megállapodás megsértésére készült.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu