Újabb csapás érte a globális energiabiztonságot: dróntámadás érte a világ legnagyobb gázfeldolgozó üzemét
Az orenburgi gázkémiai komplexum részét képező gázfeldolgozó üzemet ukrán dróntámadások érték – jelentette be a régió kormányzója, Yevgeny Solntsev a hivatalos Telegram-csatornáján vasárnap. Az akció következtében tűz keletkezett az egyik műhelyben, amelyet a tűzoltóság már olt. A támadás során senki sem sérült meg.
Ez az első alkalom, hogy a 45 milliárd köbméteres éves kapacitású létesítmény – amely a kazah Karachaganak mezőből és az Orenburg-i gázkondenzátumból dolgozza fel az energiát – megsérült. A komplexum része a Gazprom orenburgi termelési és feldolgozó infrastruktúrájának, és a világ legnagyobb ilyen üzeme.
Ukrán dróneső hullik Oroszországra
Párhuzamosan a szomszédos Szamara régió kormányzója, Vyacheslav Fedorishchev közölte, hogy éjszaka légvédelmi akciókat hajtottak végre ukrán drónok ellen, és ideiglenesen felfüggesztették a helyi repülőtér és a mobilinternetes szolgáltatások működését. Ukrajna korábban már próbálkozott támadással a Szamara régió egyik olajfinomítóját célba véve.
Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint a légvédelem 45 ukrán drónt lőtt le egyetlen éjszaka alatt, köztük 12-t Szamaránál, 11-et Szarátovnál és egyet Orenburgnál. Ukrajna hivatalosan nem kommentálta a támadásokat, de korábban leszögezték, hogy az augusztus óta fokozódó akciósorozat célja az orosz energiakészletek megzavarása és Moszkva finanszírozási lehetőségeinek korlátozása.
Ez a lépés jól mutatja, hogy a háború energetikai frontján is egyre intenzívebbé válik a küzdelem, amely a globális energiabiztonságot is veszélybe sodorta.
Az ukránok megtalálták az oroszok gyenge pontját – az atomerőművek támadása után most gyilkos gázt szabadíthatnak az emberiségre
A drónterror után most a vegyi hadviselés is realitássá vált a fronton. Az energetikai létesítmények és az atomerőművek után az ukrán hadsereg most egy ammóniavezetéket robbantott fel, mérgező gázt szabadítva rá az őket üldöző orosz katonákra és a környéken lakó donyecki civilekre.