Kitört a botrány: tüzérségi repeszek találták el J. D. Vance konvoját – az amerikai hadsereg azonnali vizsgálatot indított
Egy 155 milliméteres tüzérségi gránát idő előtt robbant fel az Interstate 5 autópálya felett, miközben a tengerészgyalogosok 250. évfordulóját ünnepelték Kaliforniában. A detonáció során szilánkok hullottak egy kaliforniai rendőrségi járőrkocsira és motorosra, akik éppen az alelnök, J. D. Vance védelmét látták el, de szerencsére senki sem sérült meg.
A gránátot White’s Beachről lőtték ki helyi idő szerint délután. Az autópálya egy olyan szakaszt érint, amelyet Gavin Newsom kormányzó biztonsági okokból lezárt, annak ellenére, hogy a katonai vezetők azt állították, hogy biztonságos lenne nyitva tartani.
Newsom elismerte a tengerészgyalogság munkáját, de bírálta a kormányzatot, amiért a látványosság érdekében kockáztatták az emberek biztonságát. A tengerészgyalogság vizsgálatot indított, feltételezések szerint a lövedék gyújtószerkezete hibásodott meg. A bemutató előtti próbalövés rendben lezajlott.
Veszélybe került a katonák fizetése
Az Egyesült Államokban komoly politikai patthelyzet alakult ki a költségvetés elfogadása körül, így a szövetségi kormányzat működése akadályokba ütközik. Az amerikai szenátus több alkalommal is elutasította az átmeneti költségvetési javaslatot, amely lehetővé tette volna az intézmények működésének újraindítását.
A kongresszus felsőházában október eleje óta kilencedik alkalommal került szavazásra az ideiglenes büdzséről szóló határozat. Az elfogadáshoz minősített többségre, azaz a 100 tagú szenátusban 60 szavazatra van szükség, ami azt jelenti, hogy legkevesebb hét demokrata szenátornak is meg kellene szavaznia a javaslatot, ám eddig csak hárman voltak hajlandók a republikánus többséggel voksolni a hivatalok újranyitása érdekében.
Emiatt a kormányzati intézmények zárva maradnak, és naponta jelentős, akár 5000 milliárd forintos veszteséggel jár a helyzet. A patthelyzet miatt a katonák fizetésének kiadása is veszélybe került. Mike Johnson, a képviselőház republikánus vezetője kijelentette, hogy a hadsereg tagjai akár már október végén nem kaphatják meg a fizetésüket, ha a költségvetési átmenet elhúzódik.
Recseg-ropog a tűzszünet: újra fellángol az erőszak Gázában, miközben Washington menteni próbálja az egyezséget – J. D. Vance személyesen utazhat a helyszínre
A Fehér Ház feszített tempóban próbálja megmenteni a közel-keleti békekezdeményezést. Alig néhány nap után a szétesés határára került Trump gázai tűzszüneti terve: ismét légicsapások rázták meg a régiót, miközben Izrael és a Hamász kölcsönösen az egyezség megszegésével vádolják egymást.