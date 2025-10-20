Kitört a botrány: tüzérségi repeszek találták el J. D. Vance konvoját – az amerikai hadsereg azonnali vizsgálatot indított

Egy 155 milliméteres tüzérségi gránát idő előtt robbant fel az Interstate 5 autópálya felett, miközben a tengerészgyalogosok 250. évfordulóját ünnepelték Kaliforniában. A detonáció során szilánkok hullottak egy kaliforniai rendőrségi járőrkocsira és motorosra, akik éppen az alelnök, J. D. Vance védelmét látták el, de szerencsére senki sem sérült meg.

J. D. Vance az amerikai tengerészgyalogosok 250. évfordulója alkalmából tartott bemutatón Kaliforniában / Fotó: AFP

A gránátot White’s Beachről lőtték ki helyi idő szerint délután. Az autópálya egy olyan szakaszt érint, amelyet Gavin Newsom kormányzó biztonsági okokból lezárt, annak ellenére, hogy a katonai vezetők azt állították, hogy biztonságos lenne nyitva tartani.

Newsom elismerte a tengerészgyalogság munkáját, de bírálta a kormányzatot, amiért a látványosság érdekében kockáztatták az emberek biztonságát. A tengerészgyalogság vizsgálatot indított, feltételezések szerint a lövedék gyújtószerkezete hibásodott meg. A bemutató előtti próbalövés rendben lezajlott.

Veszélybe került a katonák fizetése

Az Egyesült Államokban komoly politikai patthelyzet alakult ki a költségvetés elfogadása körül, így a szövetségi kormányzat működése akadályokba ütközik. Az amerikai szenátus több alkalommal is elutasította az átmeneti költségvetési javaslatot, amely lehetővé tette volna az intézmények működésének újraindítását.

A kongresszus felsőházában október eleje óta kilencedik alkalommal került szavazásra az ideiglenes büdzséről szóló határozat. Az elfogadáshoz minősített többségre, azaz a 100 tagú szenátusban 60 szavazatra van szükség, ami azt jelenti, hogy legkevesebb hét demokrata szenátornak is meg kellene szavaznia a javaslatot, ám eddig csak hárman voltak hajlandók a republikánus többséggel voksolni a hivatalok újranyitása érdekében.

Emiatt a kormányzati intézmények zárva maradnak, és naponta jelentős, akár 5000 milliárd forintos veszteséggel jár a helyzet.​ A patthelyzet miatt a katonák fizetésének kiadása is veszélybe került. Mike Johnson, a képviselőház republikánus vezetője kijelentette, hogy a hadsereg tagjai akár már október végén nem kaphatják meg a fizetésüket, ha a költségvetési átmenet elhúzódik.