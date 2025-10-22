Két elnök egy gépen: Brüsszel légtérzárral akadályozná a budapesti békecsúcsot – a Kreml már keresi a megoldást

A tervezett budapesti békecsúcs előtt újabb diplomáciai káosz bontakozott ki: Moszkvában logisztikai és biztonsági fejfájást okoz, miként utazhatna az orosz elnök az Európai Unió légterét elkerülve. Lengyelország ugyanis azzal fenyeget, hogy ha Vlagyimir Putyin gépe mégis átrepülne fölötte, a hatóságok azonnal letartóztathatnák. Bár a találkozó célja az ukrajnai háború lezárása lenne, ennek látszólag rengeteg ellenlábasa van, az orosz kormány azonban már elkezdte keresni a kiskapukat.

Az uniós légtérzár, Varsó fenyegetőzése és egy merénylet veszélye mind megnehezíti, hogy Vlagyimir Putyin eljusson a budapesti békecsúcsra, Trumpnak azonban mindenre lehet megoldása / Fotó: AFP

Az orosz elnök számára a legnagyobb akadály most az, hogy az Európai Unió légtere zárva van az orosz gépek előtt. Közvetlen útvonal Magyarországra Lengyelországon át vezetne – ez viszont politikailag és biztonságilag is kizárt, hiszen Varsó az egyik leghangosabb oroszellenes NATO-tag.

A helyzetet tovább élezte Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter kijelentése, aki szerint egy „független lengyel bíróság” akár el is rendelhetné Putyin repülőgépének leszállítását, hogy átadhassák az orosz vezetőt a hágai Nemzetközi Büntetőbíróságnak. A bíróság 2023-ban adott ki elfogatóparancsot ellene gyermekek Ukrajnából történő deportálása miatt.

Vlagyimir Putyin felkéredzkedhet az Air Force One-ra?

Az uniós légtér átlépésére a sajtóban már felmerült egy érdekes ötlet: Vlagyimir Putyin akár Donald Trumppal közös repülőn is utazhatna Budapestre, ezzel pedig, ha jogilag nem is, diplomáciailag meg tudják akadályozni, hogy az uniós tagállamok teljesítsék a Nemzetközi Büntetőbíróság által kiadott elfogatóparancsot az orosz elnök ellen.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov a TASZSZ hírügynökségnek azonban leszögezte, hogy ezek a sajtóhírek csak „fantasztikus kitalációk”.

Az azonban kétségtelen, hogy az orosz vezető számára nagyon veszélyes lehet ez az út – egy volt KGB-ügynök nemrég arra figyelmeztette a Kremlt, hogy a brit titkosszolgálat merényletet tervezhet ellene végrehajtani.

Putyin így valószínűleg Törökországon keresztül repülne, egy jóval hosszabb, de politikailag biztonságosabb útvonalon.