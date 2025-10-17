Deviza
Mindenki azt találgatja, hogyan jut el Budapestre Putyin: bekeményíthetnek a lengyelek, de az orosz elnök megkerülheti őket – térképen a lehetséges útvonal

Az Egyesült Államok és Oroszország a jövő héten magas szintű megbeszéléseket tart, majd ezután vezetői csúcstalálkozó lesz Budapesten. A pontos időpont még nem ismert, de azt már lehet tudni, hogy két héten belül esedékes. Kérdés viszont, hogy Vlagyimir Putyin miként jut el a magyar fővárosba.
VG
2025.10.17, 07:05

Vlagyimir Putyin﻿ és Donald Trump﻿ Budapesten terveznek találkozni, hogy az orosz-ukrán háború lezárásáról tárgyaljanak. A pontos időpont még nem ismert, de már most felmerült a kérdés, hogyan jut el Putyin a magyar fővárosba.

Plane carrying Russian President Vladimir Putin arrives Alaska ahead of Trump - Putin summit Budapesti csúcstalálkozó: hogyan repülhet Vlagyimir Putyin Magyarországra?
Az orosz elnök, Vlagyimir Putyin repülőgépe / Fotó: Anadolu via AFP

Az egyik lehetséges megoldás, hogy az orosz elnök Oroszországból Fehéroroszországon át Lengyelországon és Szlovákián keresztül érkezne Magyarországra, de ez problémás lehet a fagyos lengyel-orosz kapcsolatok miatt. Ráadásul Varsó tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak (ICC) is.

Az orosz vezető ellen az ICC 2023-ban adott ki elfogatóparancsot, ugyanis azzal vádolja az orosz hadsereget, hogy háborús bűncselekményeket követett el Ukrajnában, amiért Putyin közvetlen és személyes felelősséggel tartozik. Moszkva tagadta a felvetést, de Putyinnak kockázatot jelentene, ha olyan országon keresztül utazna, amely aláírta az ICC egyezményét.

Békében Ukrajnán keresztül lenne a legegyszerűbb Putyinnak utaznia / Google térkép

Az orosz elnök tavaly hasonló okok miatt hagyta ki a dél-afrikai BRICS-csúcsot, bár Mongóliában, a szintén ICC-tagállamban nem érte bántódás. Ugyanakkor az nem világos, hogy Lengyelország a levegőben, megpróbálhatná-e érvényesíteni az elfogatóparancsot, illetve egyáltalán átengedi-e az orosz delegációt.

Magyarország áprilisi döntése, hogy kilép az ICC tagjai közül, most ismét előnyt jelent, ahogy előnyt jelentett az izraeli kormányfő tavaszi budapesti látogatásakor is.

Egy másik, valószínűbb útvonal, hogy az orosz elnök gépe a Fekete-tengeren át Bulgárián, esetleg Görögországon és Szerbián keresztül érkezne Magyarországra. Egy ilyen útvonal térképe már a közösségi médiában is megjelent. A szerb légtér használata valóban adja magát, sokkalta gördülékenyebb lehet, mint például a lengyelé. Ez az útvonal látszik az alábbi térképen.

 

A helyszín biztos, az időpont közeli

Trump úgy fogalmazott a közösségi médiában közzé tette posztjában, hogy az Egyesült Államok és Oroszország a jövő héten magas szintű megbeszéléseket tart, majd vezetői csúcstalálkozó lesz Budapesten. Amerikai részről Marco Rubio fogja vezetni a Trump által említett magasszintű előkészítői találkozót, ami a jövő héten esedékes, helyszíne viszont nem ismert.

Budapestre csak ezt követően érkezhet Trump és Putyin. Ez azonban nem a távoli jövő: a történelmi budapesti békecsúcs két héten belül esedékes.

A hírre Orbán Viktor magyar miniszterelnök is reagált: a kormányfő az X közösségi oldalon közölte, hogy az amerikai és az orosz elnök tervezett találkozója nagyszerű hír a világ békeszerető népeinek. Magyar részről Orbán megerősítette, hogy a hazánk kész platformként szolgálni a tárgyalásokhoz.

Itt van Putyin reakciója a budapesti csúcstalálkozóra: új részletek derültek ki, rögtön megszületett a fontos döntés

Donald Trump javasolta a helyszínt, Putyin pedig azonnal támogatta, miközben a magyar kormány kész a tárgyalások befogadására. Moszkva bejelentette, hogy megkezdődött az orosz-amerikai csúcstalálkozó előkészítése, amelyet valószínűleg Budapesten tartanak.

