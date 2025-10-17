Mindenki azt találgatja, hogyan jut el Budapestre Putyin: bekeményíthetnek a lengyelek, de az orosz elnök megkerülheti őket – térképen a lehetséges útvonal

Vlagyimir Putyin﻿ és Donald Trump﻿ Budapesten terveznek találkozni, hogy az orosz-ukrán háború lezárásáról tárgyaljanak. A pontos időpont még nem ismert, de már most felmerült a kérdés, hogyan jut el Putyin a magyar fővárosba.

Az orosz elnök, Vlagyimir Putyin repülőgépe / Fotó: Anadolu via AFP

Az egyik lehetséges megoldás, hogy az orosz elnök Oroszországból Fehéroroszországon át Lengyelországon és Szlovákián keresztül érkezne Magyarországra, de ez problémás lehet a fagyos lengyel-orosz kapcsolatok miatt. Ráadásul Varsó tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak (ICC) is.

Az orosz vezető ellen az ICC 2023-ban adott ki elfogatóparancsot, ugyanis azzal vádolja az orosz hadsereget, hogy háborús bűncselekményeket követett el Ukrajnában, amiért Putyin közvetlen és személyes felelősséggel tartozik. Moszkva tagadta a felvetést, de Putyinnak kockázatot jelentene, ha olyan országon keresztül utazna, amely aláírta az ICC egyezményét.

Békében Ukrajnán keresztül lenne a legegyszerűbb Putyinnak utaznia / Google térkép

Az orosz elnök tavaly hasonló okok miatt hagyta ki a dél-afrikai BRICS-csúcsot, bár Mongóliában, a szintén ICC-tagállamban nem érte bántódás. Ugyanakkor az nem világos, hogy Lengyelország a levegőben, megpróbálhatná-e érvényesíteni az elfogatóparancsot, illetve egyáltalán átengedi-e az orosz delegációt.

Magyarország áprilisi döntése, hogy kilép az ICC tagjai közül, most ismét előnyt jelent, ahogy előnyt jelentett az izraeli kormányfő tavaszi budapesti látogatásakor is.

Egy másik, valószínűbb útvonal, hogy az orosz elnök gépe a Fekete-tengeren át Bulgárián, esetleg Görögországon és Szerbián keresztül érkezne Magyarországra. Egy ilyen útvonal térképe már a közösségi médiában is megjelent. A szerb légtér használata valóban adja magát, sokkalta gördülékenyebb lehet, mint például a lengyelé. Ez az útvonal látszik az alábbi térképen.

A helyszín biztos, az időpont közeli

Trump úgy fogalmazott a közösségi médiában közzé tette posztjában, hogy az Egyesült Államok és Oroszország a jövő héten magas szintű megbeszéléseket tart, majd vezetői csúcstalálkozó lesz Budapesten. Amerikai részről Marco Rubio fogja vezetni a Trump által említett magasszintű előkészítői találkozót, ami a jövő héten esedékes, helyszíne viszont nem ismert.