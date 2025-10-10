Putyin és Trump újra egymásra talált: az orosz elnök teljesen felháborodott, mert nem az amerikai elnök kapta a Nobel-békedíjat - nekiment a bizottságnak, Trump hálásan megköszönte

Donald Trump szokatlan forrásból kapott elismerést: Vlagyimir Putyin orosz elnök dicsérte őt, amiért „ténylegesen a békéért dolgozik”. Putyin szerint a Nobel-bizottság elveszítette tekintélyét, miután a 2025-ös békedíjat nem Trumpnak, hanem a venezuelai ellenzéki vezetőnek, María Corina Machadónak ítélte oda.

Vlagyimir Putyin szerint Donald Trump „sokat tesz a világbékéért”, és a Nobel-bizottság elveszítette hitelességét, amiért nem neki ítélte oda a 2025-ös békedíjat / Fotó: Anadolu via AFP

A Nobel-bizottság elnöke, Jørgen Watne Frydnes pénteken jelentette be, hogy Machado „a diktatúra elleni békés küzdelméért” kapta a díjat. A politikus évek óta bujkál Nicolás Maduro rezsimje elől, és a demokrácia helyreállításáért kampányol Venezuelában.

Putyin viszont másképp látja a döntést. A Tádzsikisztánban tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy „a bizottság hitelessége nagyrészt elveszett”, és bár nem mondta ki egyértelműen, hogy Trumpnak kellett volna megkapnia az elismerést, kijelentette:

Trump valóban sokat tesz azokért a válságokért, amelyek évtizedek óta húzódnak. Őszintén törekszik a békére.

Az orosz elnök külön kiemelte a Közel-Keletet és Ukrajnát mint példákat Trump „béketeremtő” törekvéseire.

Az amerikai elnök korábban bejelentette, hogy Izrael és a Hamász „megállapodott a háború lezárásának első szakaszáról”, és pénteken Izrael tűzszünetet hirdetett Gázában.

Az amerikai elnök hálás voltVlagyimir Putyin támogatásának

Trump mindenesetre nem hagyta szó nélkül a Kreml-féle dicséretet.

A Truth Social platformon videóval köszönte meg Putyin szavait: „Köszönöm, Putyin elnök!” – írta.

Az időzítés azonban komoly visszhangot váltott ki, mivel Trump bejegyzése közvetlenül azután született, hogy az orosz hadsereg október 10-én hajnalban nagyszabású légitámadást indított Ukrajna ellen.

A támadások célpontjai ezúttal is az energetikai infrastruktúrák voltak, több régióban megszűnt az áram- és vízellátás, tizenkét civil megsérült. Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere arra figyelmeztette a lakosokat, hogy készüljenek hosszabb áramszünetekre és haladéktalanul reagáljanak a légiriadókra.