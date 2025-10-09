Putyin sérthetetlen: olyan országba merészkedett, ahol elfogatóparancs van ellene, mégse mertek hozzányúlni – kiborult az EU

Az Európai Unió Külügyi Szolgálata (EKSZ) élesen bírálta Tádzsikisztánt, amiért az ország nem tett eleget a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) kötelezettségeinek, amikor Vlagyimir Putyin orosz elnök a héten hivatalos látogatáson járt Dusanbéban. Az ICC korábban elfogatóparancsot adott ki Putyin ellen az Ukrajna elleni háború során elkövetett háborús bűnök miatt, különösen a civil lakosság deportálásával kapcsolatban.
Brüsszel szerint Tádzsikisztán köteles lett volna előállítani az orosz elnököt. Az EU emlékeztetett: a közösség „rendíthetetlenül támogatja” a Nemzetközi Büntetőbíróság munkáját, és valamennyi államot együttműködésre szólított fel a háborús bűnökkel kapcsolatos nyomozásokban.
Az EU a leghatározottabban támogatja az ukrajnai háborúból eredő, a nemzetközi jog szerinti bűncselekmények elszámoltatására irányuló erőfeszítéseket
– idézte a közleményt az EKSZ szóvivője.
Tádzsikisztán részéről egyelőre nem érkezett hivatalos válasz Brüsszel bírálatára, de orosz források szerint Putyin látogatása a „Közép-Ázsiával fennálló stratégiai szövetség elmélyítését” szolgálta. A találkozó idején több gazdasági és biztonsági megállapodást is aláírtak, köztük katonai együttműködési szándéknyilatkozatot.
Az ICC elfogatóparancsa ellenére egyre több állam fogadja az orosz elnököt anélkül, hogy jogi lépéseket tenne ellene. Az orosz elnök idén már járt Kínában és Észak-Koreában is, és minden jel szerint igyekszik megmutatni, hogy a nyugati elszigetelési kísérletek nem korlátozzák mozgásterét.
Brüsszel ugyanakkor attól tart, hogy a nemzetközi jog ilyen mértékű figyelmen kívül hagyása precedenst teremthet – különösen olyan országokban, ahol az orosz befolyás hagyományosan erős. Sőt, az orosz-ukrán háború kitörése óta egyre nagyobb a szakadék a Nyugat és Oroszország szövetségesei között, amelyek közül többen aktívan is csatlakoztak a konfliktushoz - Kuba például nemrég katonákat küldött a frontvonalra.
„Ez nem csupán egy diplomáciai incidens, hanem a nemzetközi igazságszolgáltatás hitelességének kérdése is" – fogalmazott egy név nélkül nyilatkozó uniós diplomata a Reutersnek.
Oroszország szövetségesek révén próbálja pótolni veszteségeit, miközben a külföldi harcosok a modern háború tanulóterepeire tehetik be a lábukat. Moszkva saját hadseregét az észak-koreai katonák után kubai zsoldosokkal is kiegészíti, nem egy elemző számára szovjetuniós déja vu-t okozva.
