Európa legkorszerűbb flottája születik, ezer új buszt állít munkába a Volán – és a magyarok még egy okból örülhetnek

A MÁV csoportnál új szakaszába lépett a hazai közösségi közlekedés egyik legnagyobb fejlesztése: megkezdődött annak az ezer darab új, magyar gyártású Credobus Econell 12 Next autóbusznak az átvétele, amelyeket Lázár János építési és közlekedési miniszter tízpontos vállalásának részeként ígért meg a kormány. A Volán-flotta fejlesztése nemcsak a közlekedés színvonalát emeli, hanem a hazai járműipart és munkahelyeket is erősíti.

A nagyszabású fejlesztés után a Volán-flotta válik Közép-Európa legfiatalabb és legkorszerűbb közúti közszolgáltatójává – túlnyomórészt magyar gyártású járművekkel / Fotó: Krizsán Csaba / MTI

A MÁV csoport szerdai közleménye szerint az idei főszezonban már 131 új busz állt forgalomba, most pedig további 869 jármű átvétele indult meg. Még az idén 269 darabot vehetnek birtokba az utasok 17 vármegye helyközi vonalain, így az év végére 400 új busz szolgálja majd a közlekedőket országszerte.

A fejlesztés teljes értéke mintegy 75 milliárd forint, a program pedig 2027-ig tart – ekkorra válik teljessé az ezres flotta.

Országszerte megfiatalodik a Volán flottája

A buszok szinte az egész országban megjelennek: Pest, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyétől kezdve Baranyán és Zala vármegyén át egészen Szabolcs-Szatmár-Beregig. Október elején már Tatabánya, Salgótarján, Sopron, Szekszárd és Kaposvár térségében is megjelentek az új Econellek, október 15-én pedig újabb 29 jármű áll üzembe több dunántúli városban.

A korszerűsítés látványos eredményt hoz: 2027 végére a Volán regionális és országos járatain már kizárólag klímás autóbuszok közlekednek, a flotta átlagéletkora pedig 9,5 évre csökken. A buszok Euro 6-os motorral, automata váltóval, légkondicionálóval, fedélzeti wifivel, USB-csatlakozókkal és utastájékoztató rendszerrel felszereltek, minden jármű akadálymentesített.

Lázár János év elején bejelentett vállalásának köszönhetően az ígéretből most valóság lesz. A célunk, hogy az új tarifarendszerrel és a korszerű járművekkel nemcsak olcsóbbá, hanem vonzóbbá is tegyük a közösségi közlekedést Magyarországon

– mondta Nagy Bálint közlekedésért felelős államtitkár.

Dr. Kormányos László, a MÁV Személyszállítási Zrt. vezérigazgatója szerint a fejlesztés a közúti közlekedés színvonalát és fenntarthatóságát egyaránt javítja. „A következő években az 5800 buszból álló flottánk több mint 60 százalékát lecseréljük. A régió egyik legnagyobb és legmodernebb járműparkját építjük” – fogalmazott.