Most tudja meg Zelenszkij, mi lesz Ukrajna sorsa: megérkezett a Fehér Házba, Donald Trump már az ajtóban várta – élő tudósítás

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij megérkezett a washingtoni Fehér Házba, hogy találkozzon Donald Trumppal, az Egyesült Államok elnökével. Ez Zelenszkij negyedik személyes találkozója Trumppal és harmadik washingtoni látogatása Trump 2025-ös beiktatása óta.

Fotó: AFP

Trump a találkozón kijelentette: szerinte Putyin be akarja fejezni a háborút, utalva a tegnapi, két és fél órás telefonbeszélgetésükre. Arra a kérdésre, hogy miért Budapesten találkozik az orosz elnökkel, Trump azt válaszolta: Magyarország biztonságos ország és Orbán Viktor nagyon jó munkát végzett.

Trump azt is mondta, nem számít arra, hogy Putyinnal és Zelenszkijjel együtt találkozik majd a néhány hét múlva Budapesten tervezett csúcstalálkozón. A Tomahawk rakétákra vonatkozó kérdésre csak annyit felelt: reméli, hogy a háború véget érhet anélkül, hogy ilyen rakétákat kellene küldeni.

A vámháború kapcsán arról beszélt, hogy olyan megállapodást fog kötni Kínával, ami mindkét félnek előnyös lesz. Trump a háborúk befejezésére irányuló erőfeszítéseiről is beszélt, majd kijelentette: nem érdekli a Nobel-békedíj, csak az életek megmentése. Végül a „köszönöm sajtó” kiáltás után a riportereket kivezették a teremből, és megkezdődött a zárt ajtók mögötti tárgyalás.

Zelenszkijt meglephette a budapesti csúcstalálkozó

Zelenszkij csütörtök este érkezett az Egyesült Államokba, hogy találkozzon Donald Trumppal és tárgyaljon nagy hatótávolságú amerikai Tomahawk rakéták szállításáról Ukrajnának. Ezek a rakéták lehetővé tennék Ukrajnának, hogy mélyebb orosz területeket célozzon meg.

Ugyanakkor meglepetést okozott az ukrán államfőnek, hogy Trump és Vlagyimir Putyin telefonon megállapodtak: Budapesten tartanak csúcstalálkozót. Trump korábban hajlott arra, hogy Ukrajnának nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat küldjön, de a Vlagyimir Putyinnal folytatott telefonbeszélgetése után ez hirtelen bizonytalanná vált.