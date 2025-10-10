Zelenszkij megtalálta a magyarázatot, miért mondott csődöt az ukrán légvédelem az oroszok ellen: de jön a bosszú, Moszkva el fog sötétülni

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a heves esőzések és a köd miatt ezúttal kevésbé volt hatékony a légvédelem, ami hozzájárult a péntek hajnali orosz támadás sikeréhez. Ugyanakkor hangsúlyozta: Ukrajna tudja, hogyan válaszoljon, ehhez pedig partnereitől további segítséget vár.

Volodimir Zelenszkij elismerte, hogy az orosz csapás ezúttal hatásosabb volt, mivel a rossz időjárás miatt az ukrán légierő nehezebben érzékelte a rakétákat / Fotó: NurPhoto via AFP

Az október 10-i hajnali drón- és rakétatámadás négy ukrán régiót célzott, miközben az ország jelentős részén megszűnt az áramszolgáltatás. Zelenszkij szerint az eső és a köd mintegy húsz-harminc százalékkal rontotta a légvédelem hatékonyságát.

Ez nem az első ilyen támadás. Úgy gondolom, az időjárási körülmények miatt gyengébb volt a válaszunk, és ez okozta a mostani eredményt

– mondta a kijevi sajtótájékoztatón.

Az elnök ugyanakkor kijelentette, hogy az orosz csapás „erős volt, de nem végzetes”, és hozzátette, hogy partnerei támogatására továbbra is szüksége van az országnak. „Amerikának meg kell mutatnia Putyinnak, hogy nem hátrál meg, és szövetségeseinknek sem szabad feladniuk a támogatást” – fogalmazott Zelenszkij, aki azt is kiemelte:

a folyamatos esőzések az orosz és az ukrán légierő mozgásterét is korlátozzák.

Az ukrán államfő arról is beszélt, hogy jelenleg legalább 203 olyan stratégiai objektum van az országban, amelyek légvédelmi védelmet igényelnek, de ezek száma a potenciális célpontokkal együtt jóval magasabb.

A támadás következtében több százezer ember maradt áram nélkül a Kijevi, Donyecki, Csernyihivi, Cserkaszi, Harkivi, Szumi, Poltavai, Odesszai és Dnyiprói területeken. Az ukrán légierő adatai szerint az oroszok összesen 497 légi támadóeszközt indítottak: 32 rakétát és 465 drónt különböző típusokban.

Volodimir Zelenszkij Moszkvára tervez bosszúcsapást mérni

Az elnök a sajtótájékoztatón arra is utalt, hogy Ukrajna megfelelő választ készít elő. Újságírói kérdésre, miszerint elképzelhető-e, hogy Kijev „elsötétíti Moszkvát”, az elnök nem adott egyenes választ, de hangsúlyozta: „feladatunk, hogy reagáljunk az ellenség csapásaira – először is, hogy megvédjük magunkat”.

Hozzátette, hogy az orosz fél tudatosan halmoz fegyvereket és kivárja a kedvezőtlen időjárást, mert a köd és az eső akadályozza az ukrán légvédelem működését.

Ők tudják, mit csinálnak. És mi is tudjuk, mit kell tennünk

– zárta röviden Zelenszkij.