Zelenszkij utasítást adott az ukrán hadseregnek, hogy kezdje el még mélyebben lőni Oroszország belső részeit – Putyin válasza elsöprő lehet

Azzal bízta meg az ukrán hadsereget Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hogy a nagy hatótávolságú fegyverek bevetését még inkább terjessze ki oroszországi mélységi célpontok ellen.

Zelenszkij még mélyebben lőné Oroszországot/Fotó: Anadolu via AFP

Zelenszkij szerint az orosz olajfinomítók már ma is súlyos árat fizetnek a háborúért, de még nagyobbat fognak

Az ukrán Pravda összefoglalója szerint Zelenszkij arról is írt Telegram oldalán, hogy az orosz olajfinomítók már most is kézzel fogható árat fizetnek a háborúért, és még többet fognak fizetni, valamint beszámolt arról is, hogy a hadsereg főhadiszállásán tartott találkozón a fegyvergyártók képviselői is jelen voltak. A célok között pedig szerepel a támadások földrajzi kiterjesztése is, noha

Ukrajna már eddig is hajtott végre nem egy csapást a határtól több mint ezer kilométerre lévő célpontok ellen.

A mélységi ukrán támadások az orosz olajfinomítók ellen komoly zavarokat okoztak Oroszország üzemanyagellátásában, így egyes tartományokban benzinhiány is kialakult, valamint Oroszország kénytelen volt korlátozni mind a benzin, mind a dízel kivitelét, amit a nyersolajszállítások fokozásával igyekszik ellensúlyozni.

A megbeszélésen szóba kerültek a fegyvergyártókkal kötött hosszútávú szerződések is, melyek lehetővé teszik, hogy azok jobban tudják tervezni erőforrásaik felhasználását és a csapatok ellátását.

A megbeszélésen szóba kerültek az ukrán infrastruktúra elleni támadások is, valamint az ezzel kapcsolatos légvédelmi feladatok. Az ukrán államfő szerint az ország szövetségesei rendelkeznek a szükséges rendszerekkel, ezért a diplomácia dolga a szükséges döntések előkészítése.

Csodafegyvert mutattak be az oroszok

Az ukrán elnök azután posztolt a megbeszélésről, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök vasárnap egy újabb csodafegyvert jelentett be a nukleáris meghajtású Burevesztnyik cirkálórakéta képében, melyet az oroszok sikeresen teszteltek. Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök szerint

a rakéta 14 ezer kilométert tett meg és 15 óráig volt a levegőben a teszt során.

Az új rakéta a jelenlegi és jövőbeli rakétavédelmirendszerekkel legyőzhetetlen az oroszok szerint, szinte korlátlan hatótávolsággal és kiszámíthatatlan repülési útvonallal.