Budapesti békecsúcs: Zelenszkij gyorsan kihirdette az ukrán győzelmet – szerinte Putyin retteg a Tomahawktól

Volodimir Zelenszkij csütörtök késő este megérkezett Washingtonba, hogy személyesen is tárgyaljon az amerikai támogatás növeléséről, és meggyőzze a kormányt, hogy adjanak neki Tomahawk rakétákat Moszkva ellen. Az ukrán elnök azonban ismét a globális politika széljárásával szemben találta magát, mivel Donald Trump váratlanul bejelentette: Budapesten akar találkozni Vlagyimir Putyinnal, hogy nyélbe üsse a béketervet.

Zelenszkij Tomahawk rakétákat akar kapni Trumptól, a budapesti csúcstalálkozó bejelentése azonban szertefoszlatta ezeket a reményeket / Fotó: AFP

Az ukrán elnök legutóbbi washingtoni utazása egy diplomáciai látogatás helyett jobban hasonlít egy fegyverlobbi-körútra:

Kijev egyre vakmerőbb csapásokat hajt végre orosz területeken, és nyíltan kijelentették, hogy pusztítóbb eszközökre van szükségük;

Zelenszkij többször is jelezte, hogy nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat akar kapni;

küldöttségével együtt több pedig nagy hadiipari vállalat – köztük a Lockheed Martin és a Raytheon – vezetőivel is tárgyalt fegyverszállítmányokról.

Volodimir Zelenszkij szerint „Ukrajna védelmének megerősítéséről” van szó, valójában azonban Kijev továbbra is csak a katonai nyomásban látja a megoldást a több mint három éve tartó konfliktusra.

Az ukrán vezető a háború kitörése óta a nyugati fegyverdömpingre építi a stratégiáját, ám Washingtonban és az európai fővárosokban is nő az ellenérzés ezzel a megközelítéssel kapcsolatban.

A konfliktust ugyanis nem lehet végtelenül életben tartani amerikai fegyverekkel, a mostani látogatással pedig Zelenszkij inkább időt próbálhat nyerni, miközben Moszkvát is megfélemlíti a „korlátlan rakétaháború” fenyegetésével. A Kreml ezzel kapcsolatban már nyíltan figyelmeztette Washingtont: a Tomahawkok Ukrajnába küldése lerombolná a két ország kapcsolatát.

A látogatás különösen érzékeny időpontban történt. Egy nappal Zelenszkij érkezése előtt Trump hosszú, két és fél órás telefonbeszélgetést folytatott Putyinnal, és a két vezető egy új amerikai–orosz találkozóról állapodott meg. Ennek helyszíne pedig Budapest lesz.