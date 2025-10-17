Budapesti békecsúcs: Zelenszkij gyorsan kihirdette az ukrán győzelmet – szerinte Putyin retteg a Tomahawktól
Volodimir Zelenszkij csütörtök késő este megérkezett Washingtonba, hogy személyesen is tárgyaljon az amerikai támogatás növeléséről, és meggyőzze a kormányt, hogy adjanak neki Tomahawk rakétákat Moszkva ellen. Az ukrán elnök azonban ismét a globális politika széljárásával szemben találta magát, mivel Donald Trump váratlanul bejelentette: Budapesten akar találkozni Vlagyimir Putyinnal, hogy nyélbe üsse a béketervet.
Az ukrán elnök legutóbbi washingtoni utazása egy diplomáciai látogatás helyett jobban hasonlít egy fegyverlobbi-körútra:
- Kijev egyre vakmerőbb csapásokat hajt végre orosz területeken, és nyíltan kijelentették, hogy pusztítóbb eszközökre van szükségük;
- Zelenszkij többször is jelezte, hogy nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat akar kapni;
- küldöttségével együtt több pedig nagy hadiipari vállalat – köztük a Lockheed Martin és a Raytheon – vezetőivel is tárgyalt fegyverszállítmányokról.
Volodimir Zelenszkij szerint „Ukrajna védelmének megerősítéséről” van szó, valójában azonban Kijev továbbra is csak a katonai nyomásban látja a megoldást a több mint három éve tartó konfliktusra.
Az ukrán vezető a háború kitörése óta a nyugati fegyverdömpingre építi a stratégiáját, ám Washingtonban és az európai fővárosokban is nő az ellenérzés ezzel a megközelítéssel kapcsolatban.
A konfliktust ugyanis nem lehet végtelenül életben tartani amerikai fegyverekkel, a mostani látogatással pedig Zelenszkij inkább időt próbálhat nyerni, miközben Moszkvát is megfélemlíti a „korlátlan rakétaháború” fenyegetésével. A Kreml ezzel kapcsolatban már nyíltan figyelmeztette Washingtont: a Tomahawkok Ukrajnába küldése lerombolná a két ország kapcsolatát.
A látogatás különösen érzékeny időpontban történt. Egy nappal Zelenszkij érkezése előtt Trump hosszú, két és fél órás telefonbeszélgetést folytatott Putyinnal, és a két vezető egy új amerikai–orosz találkozóról állapodott meg. Ennek helyszíne pedig Budapest lesz.
Még a kezében sincs, de Zelenszkij már kijátszotta az aduászát
Bár az amerikai elnök az utóbbi időben egyre nyitottabbá vált arra, hogy nagy hatótávolságú fegyvereket küldjön Kijevbe, az orosz–ukrán béke reménysugara gyorsan leállította ezeket a folyamatokat. Ezt azonban az ukrán vezető gyorsan sikerként könyvelte el.
Egyértelműen látszik, Moszkva a Tomahawk rakétákról hallva azonnal tárgyalóasztalhoz akar ülni
– írta Zelenszkij. Szerinte Trump erőfeszítései a Közel-Keleten az orosz–ukrán háború lezárását is közelebb hozták.
Bár kétségtelen, hogy Zelenszkij a Tomahawk rakéták megszerzését helyezné a tárgyalások középpontjába, Trump könnyen lesöpörheti ezt az asztalról, jelezve, hogy akár már két héten belül elkezdődhet a háború lezárása.
A Fehér Ház szóvivője szerint ráadásul Trump „nem zárta ki” annak lehetőségét, hogy Putyin és Zelenszkij személyesen is találkozzon, de erre „mindkét félnek hajlandóságot kell mutatnia”, ami egyelőre hiányzik Kijev részéről. Még nem tudni, hogy az ukrán elnök eljönne-e egyáltalán a budapesti békecsúcsra.
