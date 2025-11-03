Orbán Viktor berendelte Lázár Jánost, Pintér Sándort, Gulyás Gergelyt és Rogán Antalt: haladéktalan kivizsgálást rendelt el - "Súlyos botrány rázta meg a magyar közéletet"

Súlyos adatvédelmi botrány robbant ki a Tisza Párthoz köthetően: csaknem kétszázezer magyar állampolgár személyes adatai kerülhettek illetéktelen – egyes hírek szerint ukrán – kézbe. Orbán Viktor miniszterelnök az ügyben rendkívüli vizsgálatot rendelt el, és összehívta a nemzetbiztonsági kabinet tagjait, a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság pedig már megkezdte az előzetes vizsgálatot az adatszivárgás miatt.

Orbán Viktor nemzetbiztonsági riadót fújt a Tisza Világ applikáció adatszivárgása miatt, amelyben közel kétszázezer magyar állampolgár is érintett lehet / Fotó: Mónus Márton / Reuteres

Hétfő délután Orbán Viktor a Facebook-oldalán közölte, hogy a Tisza Pártot érintő „súlyos adatszivárgási botrány” miatt, amely során mintegy kétszázezer magyar állampolgár személyes adatai kerültek ukrán kézbe, azonnal elrendelte az ügy azonnali kivizsgálását.

A miniszterelnök emellett összehívta a nemzetbiztonsági ügyekért felelős minisztereket is, jelezve, hogy az eset nem pusztán adatvédelmi, hanem nemzetbiztonsági kockázatokat is felvet.

A bejelentés azután érkezett, hogy a hét végén a világhálón egy hatalmas adatbázis bukkant fel: közel kétszázezer magyar állampolgár neve és személyes adata vált elérhetővé egy külföldi fórumon. Több szakmai forrás szerint az adatcsomag a Tisza Párt mobilalkalmazásából, a Tisza Világból származhat.

A NAIH is vizsgálódik az adatszivárgási botrány miatt

A közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordult, miután a botrány napvilágra került. Tényi szerint felmerül az adatvédelmi incidens gyanúja, amelyet a GDPR szabályai alapján három napon belül jelenteni kell a hatóságnak.

A NAIH megerősítette: előzetes vizsgálatot indítottak, és bekérték a Tisza Párt adatkezelési dokumentációját. Ha bebizonyosodik, hogy a párt alkalmazásából szivárogtak ki az adatok, akár többmilliós bírság is kiszabható.

A mostani eset nem előzmény nélküli. Októberben már nyilvánosságra került egy húszezer nevet tartalmazó lista, amely szintén a Tisza Világ applikációhoz volt köthető. Akkor a Magyar Nemzet több mint ezer érintettet keresett meg, és a visszajelzések alapján az adatok valódiak voltak.

A mostani, kétszázezres adatbázisról egy magyar informatikai fórumon is megjelent egy bejegyzés, amelyet később töröltek.

A felhasználó arról számolt be, hogy saját és ismerősei adatait is megtalálta a listában, sőt, az is szerepelt, ki használta az alkalmazást inkognitó módban.

A kiszivárgott adatok érzékenysége – név, e-mail, regisztrációs időpont, felhasználói státusz – miatt a hatóságok szerint nemcsak adatvédelmi, hanem nemzetbiztonsági vizsgálat is indokolt. Orbán Viktor ezért rendelte el a nemzetbiztonsági kabinet összehívását, és utasította a belügyminisztert, hogy a kibervédelmi szervek is vizsgálják ki az ügyet.