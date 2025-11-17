Hivatalos: halálos baleset történt a magyar erőműben, megszólalt a külföldi tulajdonos – "Minden segítséget megadunk"

Több mint egy héttel ezelőtt, november 8-án, szombaton délután porrobbanás történt az ajkai erőműben. Az üzemi balesettel kapcsolatban egy súlyos égési sérültről érkezett jelzés a mentőszolgálathoz, de a helyszínen többen is ellátásra szorultak. A baleset súlyos sérültje nyolc nappal később, vasárnap a kórházban elhunyt.

Az Ajkai Erőmű / Fotó: Bodnár Boglárka

„Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy kollégánk, aki a közelmúltban munkahelyi balesetet szenvedett az ajkai erőműben, a gondos orvosi ellátás ellenére vasárnap elhunyt. Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának, szeretteinek és kollégáinak. Az elhunytat a cég saját halottjának tekinti, és minden segítséget megad a családnak és a kollégáknak ebben a nehéz helyzetben” – írta az Ajkai Erőművet tulajdonló Veolia hétfői közleményében.

Hozzátették, hogy a vállalat együttműködik a hatóságokkal a baleset körülményeinek és felelőseinek mielőbbi tisztázása érdekében.

Ezt tudjuk az ajkai tragédiáról

A baleset napján a Veol.hu Veszprém vármegyei hírportál arról számolt be, hogy extrém körülmények között találták a sérültet az ajkai erőműbe esetkocsival kivonuló mentők az Ajkamentők Facebook-oldal tájékoztatása szerint. A beszámoló szerint egy 6 négyzetméteres tetőn feküdt súlyos állapotban, mintegy 8 méter magasan. A súlyos égési sérüléseket szenvedett férfit csak egy másik épületből lehetett megközelíteni, a helyszínen lévő munkások által lefektetett fapadlókon keresztül. Ilyen körülmények között az ajkai mentők csak korlátozottan tudták ellátni, és azonnali létrás műszaki mentést kértek. A súlyos sérültet a kimentés, a rögzítés, a fájdalomcsillapítás és a stabilizálás után az ajkai kórház helikopterleszállójához szállították, ahol a helikopter személyzetével intubálták, majd a győri kórház égési osztályára repültek vele.

A porrobbanás során hárman sérültek meg, a két könnyebb sérültet az ajkai kórházban látták el.