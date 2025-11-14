Deviza
Hacker, conceptual illustration
nemzetbiztonság
Egyesült Államok
adatlopás
amerikai hírszerzés
Fehér Ház
kínai hadsereg
mesterséges intelligencia
Alibaba

Kémbotrányba keveredett a techóriás: amerikai adatokat adhatott a kínai hadseregnek – megtorlást ígér a Fehér Ház

A vádak tovább élezik a digitális hidegháborút Peking és Washington között. Amerikai hírszerzési dokumentumok szerint az Alibaba technológiát és felhasználói adatokat adott át a kínai hadseregnek.
VG
2025.11.14., 21:39

Egy, a Fehér Ház által nemrég feloldott hírszerzési dokumentum szerint az Alibaba technológiai támogatást ad a kínai hadseregnek amerikai célpontok elleni műveletekhez. Bár cég élesen tagadja a vádat, Washington egyre súlyosabb fenyegetést lát a kínai techóriások és a PLA kapcsolatában, emiatt pedig akár nemzetbiztonsági következményei is lehetnek az ügynek a vállalat számára.

Alibaba
Amerikai hírszerzési dokumentumok szerint az Alibaba technológiát és felhasználói adatokat adott át a kínai hadseregnek / Fotó: CFOTO via AFP

A Fehér Ház által a Financial Timesnak átadott biztonsági dokumentum szerint az Alibaba olyan technológiai és adatkezelési támogatást nyújt a Kínai Népi Felszabadító Hadseregnek (PLA), amely közvetlenül veszélyezteti az Egyesült Államok nemzetbiztonságát.

Az Alibaba réseket keresett az amerikai kiberpajzson

A dokumentum egy „titkos” minősítésű hírszerzési anyagokat idéz, köztük olyan értesüléseket, hogy a kínai techóriás érzékeny adatokat – például IP-címeket, WiFi-információkat, fizetési előzményeket – és különböző AI-eszközöket biztosít a PLA számára.

Emellett azt is megemlítik, hogy az Alibaba alkalmazottai ismeretlen, úgynevezett „nulladik nap” sérülékenységeket is átadhattak a PLA-nak. Ezek olyan, korábban nem ismert szoftverhibák, amelyeket a fejlesztők még nem tudtak kijavítani – vagyis ideálisak a kibertámadásokhoz, amelyeket szinte lehetlen kivédeni.

A Fehér Ház nem részletezte, milyen amerikai célpontokat érhettek a PLA műveletei, de az amerikai hírszerzés idén már figyelmeztetett: Kína egyre mélyebben hatol be az amerikai kritikus infrastruktúrába. 

A Salt Typhoon fedőnevű, jelenleg is zajló művelet példátlan léptékű távközlési hálózati behatolást mutat – egy konfliktus esetén ezek a csatornák akár az USA megbénítására is alkalmasak lehetnek.

Az Alibaba tagadta, és politikai manipulációnak nevezte a vádakat. Arra azonban nem válaszolt, hogy volt-e valaha hivatalos kapcsolatuk a kínai hadsereggel.

Digitális háború: most Kínát érte kibertámadás, szabadon járkáltak ki-be rendszerükbe a támadók – bizonyítékuk is van arról, hogy ki a felelős

Az ügy geopolitikai és kereskedelmi következményekkel járhat. Kína szerint a nemzeti időmérő szolgálat rendszereit évek óta érik amerikai kibertámadások, amelyeken keresztül az NSA érzékeny adatokhoz is hozzáfért.

A dokumentum november 1-jén készült, egy nappal azután, hogy Donald Trump és Hszi Csin-ping Dél-Koreában egy évre szóló kereskedelmi fegyverszünetben állapodott meg. A Fehér Ház nem közölte, tervez-e válaszlépést az Alibaba ellen, de több képviselő – köztük John Moolenaar, a Képviselőház Kína-bizottságának republikánus elnöke – már korábban is szankciókat sürgetett. Moolenaarék májusban az Alibaba tőzsdei kivezetését is szorgalmazták, arra hivatkozva, hogy a kínai törvények minden vállalatot kötnek a PLA technológiai támogatására.

A CIA volt Kína-elemzője, Dennis Wilder szerint a PLA kibertevékenysége „példátlan” szintre jutott, és mára napi szinten hajt végre behatolásokat 

  • amerikai repterek;
  • kikötők és logisztikai csomópontok;
  • valamint techóriások és információs központok ellen. 

A cél szerinte egyértelmű: előkészíteni Kína „rendszerromboló hadviselését”, amelyet egy esetleges összecsapásban vetne be.

A washingtoni kínai nagykövetség szerint az amerikai dokumentum „teljes tényferdítés”, Peking pedig jogszabályokkal védi a személyes adatok biztonságát. Állításuk szerint Kína soha nem kér vállalatokat arra, hogy külföldi adatokat adjanak át helyi törvények megsértésével.

Óriási pofont kap a Temu: brutális vámokat tervez Brüsszel – ennyit kell majd fizetni jövőre

A döntés 2026-tól lép életbe, és alapjaiban változtatja meg az online vásárlások piacát Európában. Brüsszel két évvel előrehozza az olcsó kínai csomagokra vonatkozó vám bevezetését, kemény csapást mérve a keleti e-kereskedelmi platformokra.

 

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
817 cikk

 

 

