Kémbotrányba keveredett a techóriás: amerikai adatokat adhatott a kínai hadseregnek – megtorlást ígér a Fehér Ház

Egy, a Fehér Ház által nemrég feloldott hírszerzési dokumentum szerint az Alibaba technológiai támogatást ad a kínai hadseregnek amerikai célpontok elleni műveletekhez. Bár cég élesen tagadja a vádat, Washington egyre súlyosabb fenyegetést lát a kínai techóriások és a PLA kapcsolatában, emiatt pedig akár nemzetbiztonsági következményei is lehetnek az ügynek a vállalat számára.

Amerikai hírszerzési dokumentumok szerint az Alibaba technológiát és felhasználói adatokat adott át a kínai hadseregnek / Fotó: CFOTO via AFP

A Fehér Ház által a Financial Timesnak átadott biztonsági dokumentum szerint az Alibaba olyan technológiai és adatkezelési támogatást nyújt a Kínai Népi Felszabadító Hadseregnek (PLA), amely közvetlenül veszélyezteti az Egyesült Államok nemzetbiztonságát.

Az Alibaba réseket keresett az amerikai kiberpajzson

A dokumentum egy „titkos” minősítésű hírszerzési anyagokat idéz, köztük olyan értesüléseket, hogy a kínai techóriás érzékeny adatokat – például IP-címeket, WiFi-információkat, fizetési előzményeket – és különböző AI-eszközöket biztosít a PLA számára.

Emellett azt is megemlítik, hogy az Alibaba alkalmazottai ismeretlen, úgynevezett „nulladik nap” sérülékenységeket is átadhattak a PLA-nak. Ezek olyan, korábban nem ismert szoftverhibák, amelyeket a fejlesztők még nem tudtak kijavítani – vagyis ideálisak a kibertámadásokhoz, amelyeket szinte lehetlen kivédeni.

A Fehér Ház nem részletezte, milyen amerikai célpontokat érhettek a PLA műveletei, de az amerikai hírszerzés idén már figyelmeztetett: Kína egyre mélyebben hatol be az amerikai kritikus infrastruktúrába.

A Salt Typhoon fedőnevű, jelenleg is zajló művelet példátlan léptékű távközlési hálózati behatolást mutat – egy konfliktus esetén ezek a csatornák akár az USA megbénítására is alkalmasak lehetnek.

Az Alibaba tagadta, és politikai manipulációnak nevezte a vádakat. Arra azonban nem válaszolt, hogy volt-e valaha hivatalos kapcsolatuk a kínai hadsereggel.

Digitális háború: most Kínát érte kibertámadás, szabadon járkáltak ki-be rendszerükbe a támadók – bizonyítékuk is van arról, hogy ki a felelős Az ügy geopolitikai és kereskedelmi következményekkel járhat. Kína szerint a nemzeti időmérő szolgálat rendszereit évek óta érik amerikai kibertámadások, amelyeken keresztül az NSA érzékeny adatokhoz is hozzáfért.

A dokumentum november 1-jén készült, egy nappal azután, hogy Donald Trump és Hszi Csin-ping Dél-Koreában egy évre szóló kereskedelmi fegyverszünetben állapodott meg. A Fehér Ház nem közölte, tervez-e válaszlépést az Alibaba ellen, de több képviselő – köztük John Moolenaar, a Képviselőház Kína-bizottságának republikánus elnöke – már korábban is szankciókat sürgetett. Moolenaarék májusban az Alibaba tőzsdei kivezetését is szorgalmazták, arra hivatkozva, hogy a kínai törvények minden vállalatot kötnek a PLA technológiai támogatására.