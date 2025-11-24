Megállapodott egymással Amerika és Ukrajna, kiadták a közös svájci nyilatkozatot a béketervről: Zelenszkij nem győz hálálkodni Donald Trumpnak

Az Egyesült Államok és Ukrajna képviselői vasárnap Genfben találkoztak, hogy megvitassák az Egyesült Államok által előterjesztett békejavaslatot az orosz–ukrán háború lezárására. A tárgyalásokról kiadott közös közlemény szerint a megbeszélések konstruktív légkörben, kölcsönös tisztelettel zajlottak, és mindkét fél elkötelezett egy igazságos, tartós béke elérése iránt.

Fotó: NurPhoto via AFP

A felek rendkívül eredményesnek értékelték a konzultációt. A közlemény kiemeli, hogy jelentős előrelépés történt a álláspontok közelítésében, valamint a további konkrét lépések kijelölésében. A tárgyalópartnerek hangsúlyozták: bármely jövőbeli megállapodásnak maradéktalanul tiszteletben kell tartania Ukrajna szuverenitását és területi integritását, egyúttal biztosítania kell a tartós és fenntartható békét.

A találkozó eredményeként elkészült a béketerv frissített, átdolgozott keretdokumentuma. Az ukrán delegáció külön köszönetet mondott az Egyesült Államoknak és Donald J. Trump elnöknek a háború befejezésére és az emberi életek megóvására tett erőfeszítésekért. A két ország megállapodott abban, hogy a következő napokban intenzíven folytatják a közös munkát, miközben szoros kapcsolatot tartanak fenn az európai partnerekkel is.

A keretdokumentum végleges jóváhagyásáról Ukrajna és az Egyesült Államok elnöke dönt majd. A közlemény zárásaként mindkét fél leszögezte: továbbra is eltökélt a közös erőfeszítésben egy olyan békemegállapodás érdekében, amely hosszú távú biztonságot, stabilitást és újjáépítést garantál Ukrajnának.

Ezt tartalmazza az amerikai béketerv

Az amerikai béketerv értelmében Kijev lemondana a Donbászról, míg Herszon és Zaporizzsja megyében a frontvonal képezné a határt. Az ukrán hadsereg létszámát 600 ezer főben korlátoznák, valamint Kijev lemondana a NATO-csatlakozásról. Minden fél amnesztiát kapna a háború során elkövetett cselekményekért.

A terv azt is előírja, hogy Ukrajna 100 napon belül választást tartson. Oroszország vállalja, hogy nem támadja meg szomszédait, a NATO pedig nem terjeszkedik tovább. Kijev biztonsági garanciákat kapna Washingtontól.