Megállapodott egymással Amerika és Ukrajna, kiadták a közös svájci nyilatkozatot a béketervről: Zelenszkij nem győz hálálkodni Donald Trumpnak
Az Egyesült Államok és Ukrajna képviselői vasárnap Genfben találkoztak, hogy megvitassák az Egyesült Államok által előterjesztett békejavaslatot az orosz–ukrán háború lezárására. A tárgyalásokról kiadott közös közlemény szerint a megbeszélések konstruktív légkörben, kölcsönös tisztelettel zajlottak, és mindkét fél elkötelezett egy igazságos, tartós béke elérése iránt.
A felek rendkívül eredményesnek értékelték a konzultációt. A közlemény kiemeli, hogy jelentős előrelépés történt a álláspontok közelítésében, valamint a további konkrét lépések kijelölésében. A tárgyalópartnerek hangsúlyozták: bármely jövőbeli megállapodásnak maradéktalanul tiszteletben kell tartania Ukrajna szuverenitását és területi integritását, egyúttal biztosítania kell a tartós és fenntartható békét.
A találkozó eredményeként elkészült a béketerv frissített, átdolgozott keretdokumentuma. Az ukrán delegáció külön köszönetet mondott az Egyesült Államoknak és Donald J. Trump elnöknek a háború befejezésére és az emberi életek megóvására tett erőfeszítésekért. A két ország megállapodott abban, hogy a következő napokban intenzíven folytatják a közös munkát, miközben szoros kapcsolatot tartanak fenn az európai partnerekkel is.
A keretdokumentum végleges jóváhagyásáról Ukrajna és az Egyesült Államok elnöke dönt majd. A közlemény zárásaként mindkét fél leszögezte: továbbra is eltökélt a közös erőfeszítésben egy olyan békemegállapodás érdekében, amely hosszú távú biztonságot, stabilitást és újjáépítést garantál Ukrajnának.
Ezt tartalmazza az amerikai béketerv
Az amerikai béketerv értelmében Kijev lemondana a Donbászról, míg Herszon és Zaporizzsja megyében a frontvonal képezné a határt. Az ukrán hadsereg létszámát 600 ezer főben korlátoznák, valamint Kijev lemondana a NATO-csatlakozásról. Minden fél amnesztiát kapna a háború során elkövetett cselekményekért.
A terv azt is előírja, hogy Ukrajna 100 napon belül választást tartson. Oroszország vállalja, hogy nem támadja meg szomszédait, a NATO pedig nem terjeszkedik tovább. Kijev biztonsági garanciákat kapna Washingtontól.
Ukrajna jogosult lenne az EU-tagságra, és átmeneti kedvezménnyel hozzáférhetne az uniós piachoz. A megállapodás értelmében fokozatosan feloldanák a Moszkva elleni szankciókat. Ukrajna átvenné az EU vallási és nyelvi kisebbségvédelmi szabályait, míg a zaporizzsjai atomerőművet az IAEA felügyelete alatt indítják újra; a megtermelt áram 50-50 százalékban oszlana meg Oroszország és Ukrajna között.
Marco Rubio még nem hallott az európai javaslatokról
Javaslatot nyújtott be az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország az Egyesült Államok nemrégiben közzétett, 28 pontos ukrajnai béketervéhez kapcsolódóan. A dokumentumban módosítanák a kijevi fegyveres erők létszámára vonatkozó korlátozást, valamint javasolja, hogy Ukrajna a NATO 5. cikkében foglaltakhoz hasonló biztonsági garanciát kapjon az Egyesült Államoktól.
Marco Rubio feltűnő távolságtartással kezelte az európai partnereket. A politikus ugyanis Genfben ennek kapcsán kijelentette, hogy még nem hallott az európai javaslatokról.