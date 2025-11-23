Amerikai béketerv: megkezdődtek a tárgyalások – Zelenszkij meghajolhat Trump akarata előtt

Vasárnap Genfben megkezdődtek az Ukrajna és nyugati szövetségesei közötti tárgyalások az Egyesült Államok által javasolt, a háború befejezését célzó béketervről – közölték vasárnap ukrán tisztségviselők.

Genfben tárgyaltak az orosz–ukrán háborút lezárni szándékozó amerikai béketervről / Fotó: Anadolu / AFP

Az ukrán küldöttség vezetője, Andrij Jermak elnöki kabinetfőnök a közösségi médiában közölte, hogy megtartották első találkozójukat az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország nemzetbiztonsági tanácsadóival. A szövetségesek kiállnak Kijev mellett, hogy módosítsák a tervet, amelyet Moszkva számára kedvezőnek tartanak.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter várhatóan Dan Driscoll-lal, a Pentagonnak a szárazföldi hadsereg ügyeiben illetékes vezetőjével és Donald Trump elnök különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal együtt csatlakozik a tárgyalásokhoz.

A következő találkozó az amerikai delegációval lesz. Nagyon konstruktív hangulatban vagyunk

– mondta Jermak. „Továbbra is együtt dolgozunk az Ukrajna számára tartós és igazságos béke elérése érdekében.”

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, hogy várja a tárgyalások eredményét. „Mindannyiunknak szükségünk van egy pozitív eredményre – mondta. – Az ukrán és az amerikai küldöttség, valamint európai partnereink küldöttsége szoros kapcsolatban áll egymással, és nagyon remélem, hogy lesz eredmény. Meg kell állítani a vérontást, és garantálni kell, hogy a háború ne törjön ki újra” – írta vasárnap a Telegramon.

Trump szerint ez még nem a végső békeajánlat

Zelenszkij kijelentette, hogy szigorú választás előtt állhat: vagy kiáll országa szuverén jogaiért, vagy megőrzi az Egyesült Államok támogatását, amelyre szüksége van.

A terv számos olyan orosz követelést elfogad, amelyet Zelenszkij többtucatszor kategorikusan elutasított, többek között nagy területek feladását. Az ukrán vezető megfogadta, hogy népe „mindig meg fogja védeni” hazáját.

A vasárnapi tárgyalások előtt Alice Rufo, Franciaország védelmi minisztériumának miniszterhelyettese a France Info televíziónak nyilatkozva elmondta, hogy a tárgyalások fő témái között vannak a tervben szereplő, az ukrán hadseregre vonatkozó korlátozások, amelyeket ő „a szuverenitás korlátozásának” nevezett.