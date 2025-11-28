Rendkívüli: azonnali hatállyal lemondott Zelenszkij legfontosabb embere, belebukott a korrupciós botrányba - az ukrán elnök beszédet mondott

Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője pénteken benyújtotta lemondását, néhány órával azt követően, hogy az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) házkutatást tartott kijevi lakásán. Volodimir Zelenszkij elnök esti videoüzenetében jelentette be a döntést.

Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője és Zelenszkij / Fotó: AFP

„Ma újraindítjuk az Elnöki Hivatalt. Andrij Jermak lemondólevelet nyújtott be” – mondta az államfő. Hozzátette: a lépés célja minden, Ukrajnával szembeni esetleges kétség eloszlatása. Jermak Telegram-csatornáján korábban megerősítette a házkutatás tényét, közölve, hogy teljes mértékben együttműködik a nyomozókkal, ügyvédei a helyszínen tartózkodnak, és semmilyen akadályt nem gördítettek a hatóságok munkája elé.

A razzia okáról a NABU és a SZAP hivatalos közleménye sem adott részleteket. Az ügy hátterében egy több héttel ezelőtt indult átfogó vizsgálat állhat, amely az ukrán energiainfrastruktúra beszerzéseivel kapcsolatos állítólagos visszaéléseket érinti. A botrány már két miniszter távozásához vezetett, és érintette Zelenszkij egyik korábbi üzleti partnerét is.

Andrij Jermak az elmúlt években az ukrán politika egyik legbefolyásosabb szereplőjévé vált: az elnöki hivatal vezetőjeként gyakran emlegették Ukrajna második emberének. Legutóbb ő vezette az ukrán delegációt a Genfben az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokon, amelyek az orosz–ukrán háború lehetséges rendezéséről szóltak.

Lemondása érzékeny időpontban történt: a következő napokban újabb ukrán–amerikai tárgyalási fordulóra kerülhet sor. Zelenszkij közlése szerint a delegációban a jövőben a vezérkari főnök, a külügyminisztérium képviselői, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, valamint a hírszerzés vezetői kapnak helyet.

Korrupciós botrány robbant ki Ukrajnában

November 10-én az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) bejelentette, hogy nagyszabású műveletet indítottak Midasz néven, amelynek célja egy nagy korrupciós hálózat feltárása az energetikai szektorban.