Korrupciós nyomozók jelentek meg Ali babánál, aki Zelenszkij nevében életről-halálról tárgyal

„A NABU és a SAPO ma eljárási cselekményeket folytat nálam. A nyomozóknak semmilyen akadályt nem gördítek az útjába. Teljes hozzáférést kaptak a lakáshoz, az ügyvédeim a helyszínen vannak, és kapcsolatban állnak az eljáró rendvédelmi tisztviselőkkel. Részemről minden támogatást megkapnak” – mondta Jermak.

Andrij Jermak Volodimir Zelenszkij elnök egyik legfontosabb bizalmasa / Fotó: AFP

A Magyar Nemzet cikke szerint a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) november 28-án közölte, hogy házkutatást tart Volodimir Zelenszkij elnök kabinetfőnökének, Andrij Jermaknak az ingatlanában.

Jelenleg tíz korrupcióellenes nyomozó dolgozik Kijev kormányzati negyedében. Jermak ellen a NABU egy korrupciós ügyben nyomoz, amely az állami nukleárisenergia-monopóliumot, az Enerhoatomot érinti, és Zelenszkij elnöksége alatt ez a legnagyobb korrupciós vizsgálat.

Zelenszkij elnököt arról tájékoztatták, hogy rendelkezésre állnak azok az anyagok, amelyek alapján gyanúsítottként nevezhetik meg Jermakot és Rusztem Umerovot, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárát.

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy Andrij Jermak Volodimir Zelenszkij elnök egyik legfontosabb bizalmasa, 2020 óta az ukrán Elnöki Hivatal vezetője. Eredetileg ügyvédként és médiapiaci szereplőként dolgozott, majd Zelenszkij politikai felemelkedésével párhuzamosan került a legbelső döntéshozói körbe.

Befolyása az elnöki kabineten túl a parlamentre, a bűnüldöző szervekre és több állami intézményre is kiterjed,

ezért a helyi és nemzetközi elemzők gyakran „kapuőrnek” vagy az elnök „távirányítójának” nevezik.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a Midas-ügy nyilvánosságra kerülése óta több ukrán médiumban is megjelentek olyan értesülések, melyek szerint a nyomozás egyes szálai az államfői hivatalhoz vezethetnek. A parlamenti ellenzék már november elején személyi következményeket sürgetett, miután a sajtóban megjelentek a korrupciós hangfelvételek részletei.

Jaroszlav Zseleznyak képviselő szerint Andrij Jermak Ali baba álnéven szerepel Mindics „felvételein”, ahol állítólag utasításokat adott arra, hogyan gyakoroljanak nyomást a NABU-ra és a SAPO-ra.