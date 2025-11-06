Lejáratta magát Ukrajna, drámai helyzetbe került az amerikai sztárszínész: csak segélyt akart vinni Herszonba, de lecsaptak rájuk a toborzók – azonnal besorozták a sofőrjét

Angelina Jolie kedden, UNICEF-nagykövetként tett látogatást a frontvonal közelében fekvő Herszon városában, Ukrajna orosz agresszió elleni védelmének egyik kulcsfontosságú helyszínén. Egy magas rangú ukrán tisztviselő szerint a hollywoodi színész kíséretének egyik tagjával incidens történt egy katonai toborzópontnál, de az ukrán hatóságok még vizsgálják, hogy pontosan mi. Hozzátette, hogy Jolie nem tájékoztatta az ukrán kormányt látogatási szándékáról, és gyalog lépett be az országba – írja a Politico.

Angelina Jolie kíséretének egy tagját besorozhatták az ukrán hadseregbe, miközben a színész segélyt vitt Herszonba / Fotó: NurPhoto via AFP

Ettől függetlenül az ukrán szárazföldi haderő egy négypontos közleményt adott ki, amelyben részletesen ismertette az esetet, és azt állította, hogy a besorozott személy Jolie sofőrje volt. A közleményt azonban később törölték, és a Politiconak azt mondták, sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudják az esemény részleteit.

„A médiában terjedő információk torzítottak, a vizsgálat jelenleg is folyamatban van, és minden körülményt tisztázunk” – közölte a hadsereg.

A mikolajivi területi katonai toborzóiroda megerősítette a Politico-nak az incidenst, és hozzátette: Jolie sofőrje tartalékos katona, akinek katonai továbbképzésre kellett bevonulnia. Egyelőre nem világos, hogy azonnal be is vitték-e a kiképzésre, vagy későbbi időpontban kell jelentkeznie.

Angelina Jolie szóvivője nem kívánt hivatalosan nyilatkozni az ügyről.

A helyi Nikvesti hírportál videót is közzétett Jolie-ról a Mikolajiv régióban, miközben az incidensről szóló találgatások szerdán elárasztották a közösségi médiát.

Ez volt Angelina Jolie második látogatása Ukrajnában azóta, hogy Oroszország 2022-ben megindította teljes körű invázióját. Korábban Lviv városába látogatott el.

Mint a Világgazdaság korábban megírta, az Európai Tanács jogi szolgálata megalapozottnak találta a magyar kormány javaslatát, amely szerint három ukrán katonai vezetőt kellene szankciós listára helyezni a kényszersorozások miatt. A döntés újabb fejezetet nyit a Budapest és Kijev közötti diplomáciai vitában, miután Ukrajna válaszul három magyar tisztet tiltott ki az országból.