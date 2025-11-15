Egy kis hétvégi avarégetés – nemcsak a tüdőt, még az agyat is roncsolja

Ősszel ismét füstbe burkolóznak a kertek, pedig ma már pontosan tudjuk, mit okoz az avarégetés. Egyetlen zsáknyi avar elégetése is tízszeresére növeli a levegő részecskeszennyezettségét – áll Hidvégi Edit gyermek- és felnőtt tüdőgyógyász, és Varga Judit, a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. levegőminőség-védelemmel foglalkozó munkatársa által jegyzett tanulmányban.

Avarégetés – igazi méreg a környezetnek és a testnek / Fotó: NurPhoto via AFP

Tény, hogy

egy zsák avar meggyújtásától 20 méterre megtízszereződött a levegő szilárdrészecske-tartalma.

A kisebb részecskék pedig mélyebben bejutnak a légzőrendszerbe, esetenként akár a véráramba is.

Nem a kellemetlen szag a gond

A levelek és gallyak elégetésekor több tucat, részben mérgező, részben rákkeltő vegyületet is felszabadul. A szén-dioxid (és metán), illetve a szén-monoxid, felszabadulás mellett a szerves anyagokból illékony szerves vegyületek (VOC-ok) és félig illékony vegyületek, például

az egyik legismertebb rákkeltő anyag, formaldehid is kiszabadul. Emellett számolni kell benzapirénnel is, amely rákkeltő és mutagén, azaz a sejtek örökítőanyagát is károsítja.

A 10, illetve 2,5 mikrométernél kisebb átmérőjű részecskék belélegezve mélyen bejutnak a légzőrendszerbe, felszínükön „magukkal viszik” a füst egyéb rákkeltő, mérgező vegyületeit.

Biztosan égetnek

Összességében kicsi, helyben mégis nagy gond az avarégetés. Hogy valójában a lakosság mennyi avart éget el évente, igen nehéz megbecsülni, de több felmérés és statisztika alapján azt becsülik, hogy a kertekben maradó (azaz nem szelektíven gyűjtött) kerti hulladék mennyiségének a lakosság a 19 százalékát égeti el. Így az országos éves részecskekibocsátás 2 százalékáért felelős az avarégetés, azaz országos szinten nem jelent nagy problémát. Ugyanakkor helyi szinten teljesen más a helyzet.

Egy városrészben, kistelepülésen, kertvárosban igen erőteljes helyi szennyezésnek minősül, figyelembe véve, hogy ősszel gyakran csendes az idő, tehát a feltámadó, a levegőt „kipucoló” szélben sem lehet bízni.

Érdemes megemlíteni, hogy vidéken még mindig jellemző fűtéskor a vegyes tüzelés, aminek hasonlóak a hatásai az avarégetéshez.