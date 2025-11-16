A Balaton megmentésére még mindig nem kell vészforgatókönyv, ha nyakunkon is a klímaválság

Október elején járták be a sajtót az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai, miszerint két hét leforgása alatt 5 centiméterrel csökkent a Balaton vízszintje.

A Balaton különösen érzékenyen reagál a szélsőséges időjárásra / Fotó: Vasvári Tamás / MTI

Az energiaügyi minisztérium akkor már kijelentette, hogy „pánikra nincsen ok”, miközben olyan felvételek készültek, hogy már sétálni lehet a Balaton medrében.

A napokban a Magyar tudományos Akadémia konferenciát rendezett Balaton a klímaváltozás tükrében – Viharfellegek a magyar tenger felett? címmel.

Az eseményen a sajtó beszámolója szerint elhangzott, hogy a vízszint ingadozására, csökkenésére a társadalomnak is reagálnia kell, méghozzá leginkább azzal, hogy nem esik pánikba tőle.

A Világgazdaságnak korábban Pali Róbert, a Balaton Szövetség úgy fogalmazott, hogy be kellene fejezni a pánikkeltést. „Ez nem egy rendkívüli helyzet. Fontos lenne, hogy a társadalom értené, hogy ez egy természet által visszatérő jelenség” – jelentette ki.

Az akadémia konferenciáján elhangzott, hogy

a társadalom ingerküszöbét lejjebb kell vinni a Balaton vízszintjével kapcsolatban,

el kell fogadni, hogy ha kevesebb víz van a tóban, az még nem tragédia.

A klímaváltozást már nem lehet visszafordítani

A klímaváltozás azonban egyre erőteljesebben érezteti hatását Magyarországon, elsősorban a vízgazdálkodáson keresztül.

Az elmúlt másfél évtizedben a hazai felszíni vízkészletek átlagosan 14 százalékkal csökkentek az előző harminc évhez képest. A kormány szerint ezért a víz helyben tartása és pótlása nemzeti üggyé, stratégiai kérdéssé vált.

Mindent el kell követnünk a víz helyben tartása érdekében, és ahol nincs erre lehetőség, ott pótolni kell a hiányt

– közölte az energiaügyi minisztérium a Világgazdasággal.

A minisztérium elmondta, hogy a vízkészletek megőrzését és növelését célozza a Vizet a tájba! program, amely 2022-ben indult. A kezdeményezés célja a talaj vízháztartásának javítása, a természetes vízkörforgás helyreállítása és a vízvisszatartás elősegítése.

A program a vízkészletek pótlását is támogatja, azokban a térségekben, ahol a helyben tartás már nem lehetséges.