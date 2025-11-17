Deviza
Ennyi volt: elbontják a Balaton legendás szállodáját - már azt is tudni, mi épül a helyére

A szállodát már 2017-ben bezárták.
Andor Attila
2025.11.17, 06:22

A modernista stílusban épült ház egykor üdülőként, később szállodaként működött. Most pedig bontják a balatonföldvári Három Hattyú hotelt - írja a Sonline. 

Balaton
Most így néz ki a Balaton-parti szálloda - elbontották / Foó: Facebook

Urbex fotókon mutattuk be korábban a Három Hattyú hotel elhagyatottságát. Étterem, wellnessrészleg, konferenciatermek és egy tágas bálterem is helyet kapott benne,

 a hatalmas üvegfelületek és faelemek miatt a korszak egyik jellegzetes balatoni épületének számított.

 A szálloda 2017-ben zárt be, azóta őrzött, de használaton kívüli állapotban állt. A balatonföldvári épület meglepően rendezett maradt: a termekben a bútorok a helyükön, a poharak katonás rendben sorakoztak, a nagy ablakokon még mindig beszűrődött a fény. Az urbex fotókon úgy tűnt, mintha csupán egy nyári szezonra zárták volna be a hotelt.
A terület sorsa 2024-ben dőlt el véglegesen, miután a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő tavaly ősszel árverezte el az ingatlant. Az épület rossz állapota miatt 

a bontás elkerülhetetlenné vált, a helyén pedig a tervek szerint új, korszerű lakóingatlanok épülhetnek a következő években. 

 

Balaton apadása: szakértők szerint nem kell kongatni a vészharangot


Országszerte 2022 óta folyamatos jelenség a vízhiány. A Balaton különösen érzékenyen reagál a szélsőséges időjárásra, és a szakértők szerint el kell fogadni, hogy a tó pár évtizeden belül meg fog változni. Az energiaügyi minisztérium  kijelentette, hogy „pánikra nincsen ok”, miközben olyan felvételek készültek, hogy már sétálni lehet a Balaton medrében.

A napokban a Magyar Tudományos Akadémia konferenciát rendezett Balaton a klímaváltozás tükrében – Viharfellegek a magyar tenger felett? címmel.

Az eseményen a sajtó beszámolója szerint elhangzott, hogy a vízszint ingadozására, csökkenésére a társadalomnak is reagálnia kell, méghozzá leginkább azzal, hogy nem esik pánikba tőle. A Világgazdaságnak korábban Pali Róbert, a Balaton Szövetség elnöke úgy fogalmazott, hogy be kellene fejezni a pánikkeltést. „Ez nem egy rendkívüli helyzet. Fontos lenne, hogy a társadalom értené, hogy ez egy természet által visszatérő jelenség” – jelentette ki.

Az akadémia konferenciáján elhangzott, hogy a társadalom ingerküszöbét lejjebb kell vinni a Balaton vízszintjével kapcsolatban, el kell fogadni, hogy ha kevesebb víz van a tóban, az még nem tragédia.

A klímaváltozás azonban egyre erőteljesebben érezteti hatását Magyarországon, elsősorban a vízgazdálkodáson keresztül. Az elmúlt másfél évtizedben a hazai felszíni vízkészletek átlagosan 14 százalékkal csökkentek az előző harminc évhez képest. A kormány szerint ezért a víz helyben tartása és pótlása nemzeti üggyé, stratégiai kérdéssé vált.

