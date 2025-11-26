Deviza
Kőkemény megszorítások jönnének, a Tisza Párt ötletei a vállalkozásoknak sem kegyelmeznének

Több ezermilliárd forint az az összeg, amelyet az a dokumentum vonna el a vállalkozásoktól, amely a Tisza Párt szakértőinek javaslatait tartalmazza. A tervezet, amely egy valódi baloldali megszorítócsomag, növelné a társasági adót, új közterheket vezetne be, teljesen átalakítaná a kis- és mikrovállalkozások adózását, és felforgatná a járulékok rendszerét. Minden részletet összegyűjtöttünk egy helyen.
VG
2025.11.26, 13:16
Frissítve: 2025.11.26, 13:29

Komoly változásokat vezetne be a Tisza Párt több száz oldalas szakmai javaslatcsomagja a vállalkozások adózásában. 

Peter Magyar, Hungarian opposition leader, delivers a speech in Szekesfehervar
Minden részlet egy helyen: a dokumentum valódi baloldali megszorítócsomag módjára sarcolná meg a cégeket / Fotó: Marton Monus / Reuters

A dokumentum – amelyet az Index mellett a Világgazdaság is megszerzett – sávos társasági adót indítványoz. A mikrovállalkozások 9 százalékos kulccsal számolhatnának, ellenben a kis cégeknek már 13,5, a közepeseknek 18, a nagyoknak 21,5, a multiknak pedig 25 százalék adót kellene leróniuk. A fejlesztési adókedvezmény szabályait is figyelembe véve a módosítások 1000-1200 milliárdos megszorítást jelentenének.

Jóval kisebb tétel lenne, és elsősorban a társadalombiztosítás átalakításához kapcsolódna a biztosítók 20 százalékos nyereségadója, amely tízmilliárdos adóteher-növekedést jelentene. Arról, hogy a Tisza Párt szakértői anyaga hogyan alakítaná át a nyugdíjrendszer, itt írtunk részletesen.

A kkv-kat érintően megannyi módosítást is sürget a javaslatgyűjtemény. A kata lényegében megszűnne, ahogy az ekho is, a kiva nagyon kevesek számára maradna nyitva, mindezt pedig egy induló mikrovállalkozásoknak szóló adóval ellensúlyoznák csupán. Ezekkel a változtatásokkal újabb 90 milliárd forintos adóemelés történne meg. Mi ez, ha nem baloldali megszorítócsomag? – tehetjük fel a kérdést. S akkor még nem említettük, hogy korlátoznák az áfa-visszatérítést a kiskereskedelemben és a vendéglátásban.

A legnagyobb megszorítás

A legnagyobb falat azonban még hátravan. Gyermekvédelmi hozzájárulás címen nem kevesebb, mint 2500 milliárd forintos adóemelést tartalmaz a Tisza Párt szakértőinek tervezete. A gazdálkodó szervezetek nettó árbevételük másfél százalékát rónák le így, pontosan ennyit bizonyos bevételükből az egyesületek és az egyházak. Lenne kedvezmény, de a bevétel bődületes.

A különadó kérdését már alaposan körbejártuk, amikor a tiszás szakértők vagyonadó-elképzelését elemeztük – a középosztályt és a közepes vállalkozókat is bőven érintő adóemelés 800-1100 milliárddal rövidítené meg az érintetteket – nem csak vállalkozókat.

A baloldali megszorítócsomag minősítésre bőven rászolgáló Tisza párti dokumentum átalakítaná a járulékrendszert is. A munkaadók által fizetendő szociális hozzájárulási adót megszüntetnék, helyette öt külön járulék lépne életbe, amelyek összesen 12 százalékos mértéket érnének el.

Ez messze nem minden

A vállalkozások mellett mások is megszenvednék a Tisza Párt tervezgetését. A több száz oldalas baloldali megszorítócsomag ugyanis tartalmaz egyebek mellett progresszív személyi jövedelemadót, amely 22 és 33 százalékos kulcsot is alkalmazna. Így már a bruttó 416 ezer forint fölött keresőknek is 22 százalékra ugrana az szja-ja. Emellett a kedvezmények megnyirbálását is, aminek nyomán egy átlagos magyar családnak 30 százalékkal csökkentenék a családi adókedvezményét.

Szerepel a tiszás tervek között 32 százalékos forgalmi adó az 1600 köbcenti feletti autókra, azok alkatrészeire, az alkoholos italokra és a dohánytermékekre. Ha mindez nem lenne elég, bevezetnék az eb- és macskaadót és 4 százalékos különadót vetnének ki a házi kedvencek termékeire, például a tápokra és az almokra.

A baloldali megszorítócsomagban jönne még 20 százalékos özvegyinyugdíj-adó , de egyébként is felforgatnák a társadalombiztosítást. Privatizálnák az egészségügyet és a nyugdíjrendszert: a munkavállaló csak a várható legalacsonyabb nyugdíj és leggyengébb egészségügyi alapellátás esetén is többet fizetne, mint a mostani rendszerben.

