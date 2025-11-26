Kőkemény megszorítások jönnének, a Tisza Párt ötletei a vállalkozásoknak sem kegyelmeznének

Komoly változásokat vezetne be a Tisza Párt több száz oldalas szakmai javaslatcsomagja a vállalkozások adózásában.

Minden részlet egy helyen: a dokumentum valódi baloldali megszorítócsomag módjára sarcolná meg a cégeket / Fotó: Marton Monus / Reuters

A dokumentum – amelyet az Index mellett a Világgazdaság is megszerzett – sávos társasági adót indítványoz. A mikrovállalkozások 9 százalékos kulccsal számolhatnának, ellenben a kis cégeknek már 13,5, a közepeseknek 18, a nagyoknak 21,5, a multiknak pedig 25 százalék adót kellene leróniuk. A fejlesztési adókedvezmény szabályait is figyelembe véve a módosítások 1000-1200 milliárdos megszorítást jelentenének.

Jóval kisebb tétel lenne, és elsősorban a társadalombiztosítás átalakításához kapcsolódna a biztosítók 20 százalékos nyereségadója, amely tízmilliárdos adóteher-növekedést jelentene. Arról, hogy a Tisza Párt szakértői anyaga hogyan alakítaná át a nyugdíjrendszer, itt írtunk részletesen.

A kkv-kat érintően megannyi módosítást is sürget a javaslatgyűjtemény. A kata lényegében megszűnne, ahogy az ekho is, a kiva nagyon kevesek számára maradna nyitva, mindezt pedig egy induló mikrovállalkozásoknak szóló adóval ellensúlyoznák csupán. Ezekkel a változtatásokkal újabb 90 milliárd forintos adóemelés történne meg. Mi ez, ha nem baloldali megszorítócsomag? – tehetjük fel a kérdést. S akkor még nem említettük, hogy korlátoznák az áfa-visszatérítést a kiskereskedelemben és a vendéglátásban.

A legnagyobb megszorítás

A legnagyobb falat azonban még hátravan. Gyermekvédelmi hozzájárulás címen nem kevesebb, mint 2500 milliárd forintos adóemelést tartalmaz a Tisza Párt szakértőinek tervezete. A gazdálkodó szervezetek nettó árbevételük másfél százalékát rónák le így, pontosan ennyit bizonyos bevételükből az egyesületek és az egyházak. Lenne kedvezmény, de a bevétel bődületes.

A különadó kérdését már alaposan körbejártuk, amikor a tiszás szakértők vagyonadó-elképzelését elemeztük – a középosztályt és a közepes vállalkozókat is bőven érintő adóemelés 800-1100 milliárddal rövidítené meg az érintetteket – nem csak vállalkozókat.

A baloldali megszorítócsomag minősítésre bőven rászolgáló Tisza párti dokumentum átalakítaná a járulékrendszert is. A munkaadók által fizetendő szociális hozzájárulási adót megszüntetnék, helyette öt külön járulék lépne életbe, amelyek összesen 12 százalékos mértéket érnének el.