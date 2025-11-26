Ők állhatnak a baloldali megszorítócsomag hátterében
Elképesztő baloldali megszorítócsomag szivárgott ki a napokban a Tisza Párt környezetéből, melyen szerepelnek ugyan szignók is, ám ebből nem derül ki egyértelműen, hogy kik állhatnak a súlyos elvonásokkal, a lakosság és a vállalkozások terheinek növelésével számoló tervek hátterében.
A Magyar Nemzet azonban kísérletet tett arra, hogy azonosítsa a baloldali megszorítócsomag mögött álló személyeket, a Tisza gazdaságpolitikai hátországában kutakodva. A Magyar Péter által letagadni kívánt program készítői ugyanis azok lehetnek, akik a nyilvánosságban is hasonló lépéseket szorgalmaznak. Nézzük hát, kik lehetnek ők.
A baloldali megszorítócsomagot ők írhatták
Legkönnyebb dolguk Dálnoki Áron megtalálásával volt, hiszen azt az Index is megírta, hogy a több száz oldalas baloldali megszorítócsomag az ő felelősségébe tartozik és ő a Tisza gazdasági munkacsoportjának vezetője. Ő volt az is, akivel Tarr Zoltán egy etyeki fórumon a többkulcsos adó kívánatosságáról értekezett.
A kiszivárgott program pedig ugyancsak többkulcsos adó bevezetését szorgalmazza.
A baloldali megszorítócsomag elkészítésében szerepet kaphatott Petschnig Mária Zita közgazdász is, aki rendszeresen ad elő tiszás rendezvényeken, férje pedig nem más, mint Kéri László, aki szinte Magyar Péterék propagandistájává szegődött. Egy tavalyi decemberi interjújában pedig arról beszélt, hogy Magyar Péter egyik emberének az a feladata, hogy kapcsolatot alakítson ki kutatóintézetekkel, például azzal az egyébként baloldali Pénzügykutató Zrt.-vel, amelynél a közgazdásznő is dolgozik.
Bár korábban arra is utalt, hogy ők írnak olyan programokat, amelyeket a kormányzat is felhasználhatna, később egy idén szeptemberi lakossági fórumon azt bizonygatta, hogy nem szakértője, és nem programírója a Tiszának. Petschnig egy szolnoki előadásában arról is beszélt, hogy nem normális dolog az anyák szja-mentességének kibővítése, de korábban az egykulcsos szja bevezetését is bírálta. A baloldali megszorítócsomagban mind a többkulcsos adó, mind a családi adókedvezmények megvágása is szerepel.
Gyurcsány Ferenc volt államtitkára is a szerzők között lehet
A Magyar Nemzet ezután Katona Tamást említi, aki szintén dolgozott a Pénzügykutatónál, de korábban Gyurcsány Ferenc államtitkára is volt. Ő is úgy véli, hogy Magyarországon túl alacsony a személyi jövedelemadó, amelyet szerinte „perverz módon” szorítottak le. Támadta az anyák szja-mentességét is, az egész rendszert irreálisnak, igazságtalannak, irracionálisnak nevezte. Az egykori államtitkár a Tiszát favorizáló V21 nevű csoportosulásnak is tagja.
Ugyancsak tagja a V21-nek Bod Péter Ákos, aki február végén a győri Híd Tisza Sziget vendégeként vallott a többkulcsos adót szorgalmazó nézeteiről, de egy jelenlévő kérdésére elmondta azt is, hogy
találkozott a Tisza szakmai csoportjával, amellyel egyeztettek is a többkulcsos adó bevezetéséről.
Raskó György szintén tagja a V21-nek, sőt a Magyar Nemzet szerint a Tisza Párt és személyesen Magyar Péter egyik legfontosabb tanácsadója. Egy korábbi Facebook-posztjában arról írt, hogy az szja és az osztalékadó egyaránt alacsony, ami a középosztály és a vállalkozások számára kedvező. Egy másik bejegyzésében pedig arról számolt be, hogy egy Tisza Párttal kapcsolatos online szavazáson az szja-csökkentés ellen voksolt.
A baloldali megszorítócsomagra emlékeztető tiszás javaslathalmazban drasztikusan emelnék a vállalkozások adóterheit, hozzányúlnának az osztalék adózásához is.
Itt említhető meg Kármán András, Magyar Péter főközgazdászának véleménye is. Mint arra Kacsoh Dániel rámutatott, a 2010-es évek elején még az Orbán-kormány államtitkáraként működő Kármán korábban már pedzegette, hogy szerinte a kormány túl sokat költ a vállalkozásokra.
Szintén magasabb kulcsos szja-t szeretne a Tisza Párt egyik szponzora, Bojár Gábor üzletember is, aki márciusban a Klasszis Médiának adott interjújában beszélt erről.