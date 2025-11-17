Halálra ítélték a diáktüntetéseket véres kézzel tavaly elfojtó miniszterelnököt, aki 1400 ember haláláért felelős - örömujjongás fogadta az ítéletet

Emberiesség elleni bűncselekmények miatt távollétében halálra ítélte hétfőn a bangladesi különleges bírói testület az Indiába menekült Vazed Haszina volt bangladesi miniszterelnököt a tavalyi, diákok vezette tömeges tiltakozások során történt halálesetek miatt.

Halálos ítéletet kapott Banglades volt miniszterelnöke a diáklázadások vérbe fojtása miatt / Fotó: NurPhoto via AFP

A Dakkában ülésező Nemzetközi Büntetőbíróság, Banglades belföldi háborús bűnökkel foglalkozó bírósága szigorú biztonsági intézkedések közepette hirdette ki az ítéletet.

Haszina életfogytiglani börtönbüntetést kapott az emberiesség elleni bűncselekményeiért, és halálbüntetést szabtak ki rá a demonstrációkon megölt emberek miatt.

Az egy hónapig tartó tárgyalás során az ügyészek olyan bizonyítékokra hivatkoztak, amelyek szerint Haszina közvetlen parancsot adott halálos erőszak alkalmazására a 2024. júliusi és augusztusi diákfelkelés leverésekor.

Az ENSZ által közzétett jelentés adatai szerint főként a biztonsági erők által leadott lövések miatt akár 1400 halálos áldozata is lehetett a 2024. július 15. és augusztus 5. közötti tüntetéseknek, és több ezren megsebesültek.

A halálbüntetés kihirdetését akadtak, akik tapssal és ujjongással fogadták a tárgyalóteremben.

Ilyen súlyos ítélettel évtizedek óta nem sújtottak bangladesi vezetőt, és Haszina pártja, az Avami Liga szerint tartani kell attól, hogy a halálbüntetés miatt újabb tüntetések törnek ki a februárra kiírt választások előtt.

A tavaly augusztusban Indiába menekült, 78 éves Haszina nem vett részt az általa kirakatpernek nevezett tárgyaláson, kifogásolta, hogy nem kapott érdemi lehetőséget a védekezésre, és tagadta az ellene felhozott vádakat. Az országot jelenleg Mohammed Junusz Nobel-békedíjas közgazdász vezeti, aki ideiglenes kormányt alakított, és betiltotta az Avami Liga működését, amely Mudzsibur Rahman sejk idejében az 1971-es, Pakisztán elleni függetlenségi háborút vezette, és évtizedeken át az ország meghatározó ereje volt. Vazed Haszina, Mudzsibur Rahman lánya 1981 óta volt a párt elnöke.

A hétfői ítélet ellen a legfelsőbb bíróságon lehet fellebbezni, de Haszina fia, aki egyben tanácsadója is, az ítélethirdetés előtt közölte, hogy csak akkor nyújtanak be fellebbezést, ha demokratikusan megválasztott kormány lép hivatalba, amelyben az Avami Liga is helyet kap.