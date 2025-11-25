Európa legnagyobb városa elszipkázná Budapesttől a békecsúcsot: bejelentette az elnök az ajánlatot

Az oroszok és az ukránok közötti közvetlen tárgyalások helyszíneként ajánlotta fel Isztambult Recep Tajjip Erdogan török elnök a tettrekészek koalíciójával tartott online megbeszélésen kedden, hozzátéve, hogy Ankara mind a két féllel kapcsolatban van.

Mégsem Budapesten lesz a békecsúcs Zelenszkij és Putyin között/Fotó: AFP

Törökország mind a két féllel kapcsolatban van, ezért tartaná meg a békecsúcsot

Az Interfax összefoglalója szerint a török államfő jelezte, hogy Törökország folytatja diplomáciai erőfeszítéseit, hogy megszervezze a közvetlen megbeszélést az oroszok és az ukránok között a konfliktus tartós rendezése érdekében.

Az amerikai adminisztráció a múlt héten tett le egy 28 pontos béketervet Kijev asztalára, mely a NATO 5-ös cikkelyéhez hasonló biztonsági garanciákat ígért Ukrajna számára a szervezethez valkó csatlakozás nélkül, területi engedményekért és az ukrán hadsereg létszámának korlátozásáért cserébe. A hétvégén Genfben a tervet ukrán és európai közreműködéssel 19 pontra redukálták, és sajtóhírek szerint

Ukrajna jelezte, hogy a módosított béketervet hajlandó elfogadni.

Kedden Abu Dzabiban egy Dan Driscoll hadseregminiszter vezette amerikai delegáció tárgyalt az oroszokkal, miközben Ukrajna részéről egy, Kirill Budanov katonai hírszerzési vezető irányította ukrán delegáció is kapcsolatban áll a felekkel.

A bnéke tehát karnyújtásnyi közelségbe került, a kérdés már csak az, hogy Oroszország és Vlagyimir Putyin orosz elnök hajlandó-e befejezni Ukrajna ellen indított háborúját. Az eredeti amerikai béketervről az orosz elnök elmondta, hogy az lehet az alapja egy végső békemegállapodásnak. Putyin és Donald Trump korábbi telefonos megbeszélésén ugyanakkoor az merült fel, hogy Budapest lehet a gazdája egy, a háború lezárását célzó békecsúcsnak.

A két elnök alaszkai találkozója után is volt Törökországban orosz-ukrán tárgyalás, ám míg ukrán részről azon Zelenszkij maga is hajlandó volt részt venni, addig az orosz felet másodvonalas diplomaták képviselték.