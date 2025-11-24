Új, finomított béketerv készült, legalábbis az ukránok ezt állítják

Az amerikai és ukrán delegáció egy frissített, finomított keretrendszert dolgozott ki a béke érdekében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kabinetfőnöke, Andrij Jermak szerint. A pikantéria, hogy a tárgyalásokat az amerikai béketervről ukrán részről az a Jermak menedzselte, aki Ali Baba becenéven a vizsgálók látókörébe került Ukrajna legnagyobb korrupciós botrányában, amely Volodimir Zelenszkij elnök közvetlen környezetéig hatolt, és még nincs vége.

Az amerikai béketerv átalakult az ukránok szerint a genfi tárgyalásokon / Fotó: AFP

Optimizmus ukrán és amerikai oldalon is

Az ukrán delegáció vezetője szerint jelentős előrelépés történt az álláspontok összehangolásában és a következő lépések azonosításában. Mindeközben Marco Rubio amerikai külügyminiszter is optimizmusának adott hangot az egyeztetések után, ám azt is jelezte, hogy a Donald Trump amerikai elnök által meghatározott november 27-i határidő nincs kőbe vésve, a megállapodásra lehet, hogy csak a jövő héten kerül majd sor.

A békemegállapodást Volodimir Zelenszkij ukrán, Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnöknek is alá kellene írnia. Bár a sajtóban megjelent egy esetleges európai béketerv szövege is, Rubio a genfi tárgyalások után arról beszélt, hogy nem tud az európai javaslatról.

Javaslatot nyújtott be több európai ország az amerikai béketervhez kapcsolódóan. A dokumentumban módosítanák a kijevi fegyveres erők létszámára vonatkozó korlátozást, valamint javasolják, hogy Ukrajna a NATO 5. cikkében foglaltakhoz hasonló biztonsági garanciát kapjon az Egyesült Államoktól. Marco Rubio Genfben ennek kapcsán kijelentette: még nem hallott az európai javaslatokról.

A piacok bíznak a béketerv sikerében

A piacok hétfőn optimizmusuknak adtak hangot a közelgő békével kapcsolatban, amit érezni lehetett az európai földgáz vagy fegyvergyártók árfolyamán, de a dollárban denominált, 2029-ben lejáró ukrán államkötvények is február óta nem látott szintre erősödtek – írja a Bloomberg.