Új, finomított béketerv készült, legalábbis az ukránok ezt állítják
Az amerikai és ukrán delegáció egy frissített, finomított keretrendszert dolgozott ki a béke érdekében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kabinetfőnöke, Andrij Jermak szerint. A pikantéria, hogy a tárgyalásokat az amerikai béketervről ukrán részről az a Jermak menedzselte, aki Ali Baba becenéven a vizsgálók látókörébe került Ukrajna legnagyobb korrupciós botrányában, amely Volodimir Zelenszkij elnök közvetlen környezetéig hatolt, és még nincs vége.
Optimizmus ukrán és amerikai oldalon is
Az ukrán delegáció vezetője szerint jelentős előrelépés történt az álláspontok összehangolásában és a következő lépések azonosításában. Mindeközben Marco Rubio amerikai külügyminiszter is optimizmusának adott hangot az egyeztetések után, ám azt is jelezte, hogy a Donald Trump amerikai elnök által meghatározott november 27-i határidő nincs kőbe vésve, a megállapodásra lehet, hogy csak a jövő héten kerül majd sor.
A békemegállapodást Volodimir Zelenszkij ukrán, Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnöknek is alá kellene írnia. Bár a sajtóban megjelent egy esetleges európai béketerv szövege is, Rubio a genfi tárgyalások után arról beszélt, hogy nem tud az európai javaslatról.
A piacok bíznak a béketerv sikerében
A piacok hétfőn optimizmusuknak adtak hangot a közelgő békével kapcsolatban, amit érezni lehetett az európai földgáz vagy fegyvergyártók árfolyamán, de a dollárban denominált, 2029-ben lejáró ukrán államkötvények is február óta nem látott szintre erősödtek – írja a Bloomberg.
Európai tisztviselők azzal kapcsolatban fejezték ki optimizmusukat, hogy a legújabb verzióban már nem szerepel az a kitétel, mely mintegy 100 milliárd dollárnyi befagyasztott orosz eszközt egy amerikai vezetésű újjáépítési alapba helyezne. Az eredeti terv szerint a nyereség felét az Egyesült Államok kapta volna, a maradék befagyasztott orosz vagyon pedig egy amerikai-orosz befektetési alapba ment volna.
Az európai diplomaták szerint az is pozitív fejlemény, hogy a Trump-adminisztráció ismét felvette a kapcsolatot a kontinenssel,
miután az eredeti terv meglepetésként érte a földrész vezetőit. A legújabb javaslat szerint a területi kérdésekről és Ukrajna NATO-tagságáról Zelenszkij és Trump találkozóján születhet döntés.
