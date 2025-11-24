Máris itt van, az EU megtorpedózta a békét: Moszkva szerint ha ez a terv, akkor elfogadhatatlan

A Kreml szerint az Európai Unió friss javaslata „teljesen alkalmatlan” a háború lezárására, így Moszkva azt nem tudná elfogadni. Miközben Washington és Kijev közel jutott egy amerikai béketerv megállapodásához, az EU egy saját, jóval keményebb feltételrendszerrel próbált visszaülni a tárgyalóasztalhoz, ezzel azonban csak Oroszországot sikerült még jobban felháborítania.

Jurij Usakov szerint az európai béketerv elfogadhatatlan Moszkva számára / Fotó: AFP

A Kreml tud az Európai Unió új béketervéről, de már az első ránézésre is „teljesen alkalmatlannak” tartja – közölte Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. A TASS kérdésére válaszolva kijelentette:

A ma reggel megismert európai terv első pillantásra teljesen alkalmatlan és nem felel meg számunkra.

A kijelentés világos üzenet: Moszkva nem lát tárgyalási alapot az EU által előterjesztett feltételekben. Ez újabb diplomáciai törésvonalat nyit az ukrajnai háború rendezésének frontján.

Mindeközben az Egyesült Államok és Ukrajna előző nap lezárta egyeztetését Washington 28 pontos béketervéről. Marco Rubio amerikai külügyminiszter ezt a háború „eddigi legproduktívabb” diplomáciai tárgyalásának nevezte.

Az ukrán média szerint Kijev és Washington a pontok többségében már megállapodott, és az amerikai fél elfogadta, hogy külön tárgyalási pályára kerüljön Ukrajna NATO-integrációja, és külön az EU-csatlakozás folyamata. Vagyis az USA kész volt bizonyos kérdéseket leválasztani, hogy megkönnyítse a politikai kompromisszumot.

Nyugati sajtóértesülések szerint az amerikai terv eredeti változata radikálisan más irányba mutatott, és jóval nagyobb engedményeket tett volna Moszkvának.

Ezek között szerepelt:

Ukrajna lemondása a NATO-tagságról;

az amerikai és más országok általi elismerése Oroszország krími és donbaszi fennhatóságának;

az ukrán csapatok kivonása a „DNR” területéről;

az orosz nyelv hivatalos státuszának garantálása;

az ukrán hadsereg méretkorlátja;

és az Oroszország elleni szankciók feloldása.

Ez a verzió gyakorlatilag a 2014 óta húzódó konfliktus orosz narratíváját ismerte volna el kiindulópontként.