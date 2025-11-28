Új szintre lép a brit-ukrán együttműködés: tömegesen gyártják az Octopus légvédelmi drónokat

Nagy-Britannia hamarosan beindítja az ukrán fejlesztésű Octopus légvédelmi drónelfogók tömeggyártását, hogy tovább erősítsék Ukrajna légvédelmét – közölte Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter csütörtökön a Facebookon, hozzátéve, hogy a két ország védelmi tárcáinak képviselői licencmegállapodást írtak alá.

Fotó: NurPhoto via AFP

Szavai szerint a tervezett tömeggyártás havonta akár több ezer elfogódrón előállítását is lehetővé teheti. A gyártott eszközöket Ukrajnának adják át a légvédelem megerősítésére. Eközben Mamuka Mamulasvili, a Georgiai Légió nevű önkéntes zászlóalj parancsnoka egy tévéműsorban kijelentette, hogy Délkelet-Ukrajnában, a Kupjanszk-Pokrovszk-Huljajpole vonalon az ukrán erők magabiztosan tartják a védelmet.

Szerointe az orosz csapatok naponta legalább ezer katonát veszítenek. Kiemelte egyúttal, hogy a Donyeck megyei Pokrovszk térségében továbbra is heves harcok dúlnak, az oroszok kisebb csoportokkal próbálják áttörni a védelmet, valamint elfoglalni az ellátási csomópontokat és útvonalakat.

Dmitro Zaporozsec, az ukrán 11. hadtest szóvivője egy televíziós műsorban azt mondta, hogy az orosz hadsereg jelenleg Donyeck megyében, Sziverszk városánál ostromolja az ukrán erők állásait. Hozzátette: ez azt mutatja, hogy Oroszország politikai és katonai céljai változatlanok. Úgy vélte, hogy az utóbbi időben az orosz hadsereg folyamatosan igyekszik minél nagyobb nyomást gyakorolni a térségben állomásozó ukrán csapatokra.

Váltakozó harcok zajlanak Kupjanszknál

Viktor Trehubov, az ukrán egyesített erők szóvivője egy tévéműsorban kijelentette, hogy korainak bizonyultak az oroszok bejelentései Kupjanszk elfoglalásáról, a városban kialakult helyzet számukra zsákutca. Szerinte november elején az orosz erők aktív offenzív műveleteket folytattak, és az előrenyomulás során harcokat kezdtek a város központjában, próbáltak dél felé törni, és úgy tűnt, hogy a helyzet kedvez számukra, a város szinte elfoglaltnak látszott.

Utóbb azonban a városban kialakult helyzet nem az ő javukra változott – mondta Trehubov, Hozzátette, hogy az ukrán védelmi erőknek sikerült elvágniuk az oroszokat az utánpótlástól. Emellett azok a csapatok, amelyek a városba behatoltak, északibb területeken kerültek ostromgyűrűbe. Ez a helyzet máig fennáll.