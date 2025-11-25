Ez már tényleg hajmeresztő, így tűnik el az uniós pénz Ukrajnában: hússzoros túlárazás, 95 százalékos profit, kínai bankszámlák - és még csak büntetni se lehet

Jó üzletnek bizonyult a háború a cseh Reactive Drone cégnek. A társaság ugyanis 692 millió koronáért adott el drónokat az ukrán hadseregnek, de korábban 36 millióért vásárolta azokat -írja az epravda.

Csalás: a cseh cég túlárazva adta el drónjait Ukrajnának / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A rendőrségi vizsgálat szerint míg a cég 36 millió koronáért vett drónokat, Ukrajna 692 milliót fizetett értük.

Az áremelés okai nem világosak. Az alperes ügyvédje nem kívánt nyilatkozni az üggyel kapcsolatban. Ugyan a brutális árrés önmagban nem bűncselekmény, az azonban még érdekesebb, hogy mi történt a pénzzel ezután. A rendőrség szerint a cég nem akart adózni a nyereség után, és a pénz nagy részét - nevezetesen 638 millió koronát - kínai számlákra utalta át.

A nyomozók nemcsak magát a céget, hanem a vezetőt és könyvelőjét is adócsalással vádolják.

A lényeg az volt, hogy különféle, valójában be nem vett árukról szóló számlák felhasználásával megpróbálták mesterségesen csökkenteni az adóalapot. Vagyis lényegesen kevesebb adót fizettek az államnak.

Ukrajna még az év vége előtt minél több elfogó drónt kíván vásárolni – jelezte korábban Fedorov, a Digitális Ügyek Minisztériumának vezetője 2025 júliusában.

