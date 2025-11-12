A választásokon már feltörölte vele a padlót Orbán Viktor szövetségese, most még hergeli kicsit a NATO-t – Petr Pavel vérszemet kapott, nem bír magával

„Oroszország csak az erőt tiszteli”: Csehország elnöke figyelmeztetett, hogy a NATO-tagállamoknak egyértelmű és megfelelő választ kell adniuk, valahányszor orosz repülőgépek vagy drónok megsértik a légterüket, mondván, Moszkva a visszafogottságot gyengeségnek értelmezi – írja a Kyiv Post.

Csehország: Petr Pavel cseh elnök kemény válaszra sürgeti a NATO-t / Fotó: AFP

A České Novinynek adott interjúban Pavel – a NATO Katonai Bizottságának korábbi elnöke – azt mondta, hogy

Oroszország teszteli a szövetség légvédelmét, vizsgálva mind az egyes nemzetek képességeit, mind a NATO integrált légvédelmi hálózatának koordinációját.

Az oroszok tesztelik, hogyan működnek az egyes országok légvédelmi rendszerei, és hogyan reagál az integrált NATO-rendszer. Látni akarják, mennyire elszántak vagyunk a saját magunk védelmében – mondta Pavel. Megismételte, hogy Oroszország csak az erőt és az elszántságot tiszteli, az óvatosságot vagy a habozást nem.

Orosz szempontból a gyengeség nem érdemel mást, mint hogy a padlót töröljék vele

– tette hozzá.

NATO-beli pályafutására visszaemlékezve Pavel megemlítette Oroszország Törökország feletti ismételt légtérsértéseit, amelyek egy 2015-ös incidensben csúcsosodtak ki, amikor a török ​​erők számos figyelmeztetés után lelőttek egy orosz vadászrepülőgépet.

„Körülbelül a tizedik szabálysértés – egy kétségtelenül szándékos provokáció – után a törökök elvesztették a türelmüket, és lelőtték az egyik orosz repülőgépet” – mondta Pavel. „És akkor abbamaradt.”

November 9-én, vasárnap három azonosítatlan drónt észleltek a belgiumi Doel atomerőmű felett. Az incidens Antwerpen városa közelében történt, ahol a Doel üzem található. Az Engie, a létesítményt üzemeltető vállalat szóvivője vasárnap késő este megerősítette a megfigyeléseket.

Az incidensnek nem volt hatása az erőmű működésére, és a hatóságokat értesítették – mondta az Engie képviselője. Frederik Vansina , a belga hadsereg vezérkari főnöke hétfőn bejelentette, hogy a múlt héten a belga hadsereg három egymást követő éjszaka légtérsértés miatt utasította a hadsereget, hogy lőjön le minden azonosítatlan drónt, amely a katonai bázisai felett repülő.