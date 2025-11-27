Hadrendbe áll a britek lézerágyúja: fillérekért semmisíti meg a drónokat a szuperfegyver, kilométeres távolságból is kíméletlenül hatékony - új korszakot hozhat el a fejlesztés
Az első tesztek ígéretesek: a DragonFire sikeresen semmisített meg 650 kilométeres sebességgel repülő drónokat a skóciai Hebridák lőtéren. A gyártó már alá is írt egy 413 millió dolláros szerződést, a Királyi Haditengerészet Type 45-ös rombolóin 2027-ben rendszeresítik a DragonFire-t.
A Védelmi Minisztérium szerint a DragonFire most először követett és fogott el drónokat, a rendszer üzemeltetése olcsó: egy lövés mindössze 13 dollárba kerül. Emellett
a DragonFire képes egy kilométeres távolságból egy egyfontos érmét eltalálni.
A szerződés új munkahelyeket is teremt: közel 600 magas képzettséget igénylő álláshelyet biztosít Angliában és Skóciában. A rendszert gyorsított beszerzéssel mindössze egy rombolóra telepítik, öt évvel a tervezett hadrendbe állítás előtt.
Az innováció élvonalába helyezi a lézerrendszer a Királyi Haditengerészetet, és csúcstechnológiás védelmi képességeket biztosít az Egyesült Királyság és szövetségesei védelmére
– nyilatkozta Luke Pollard parlamenti képviselő, a védelmi készültségért és iparért felelős miniszter.
Megsemmisítő megoldás
A rendszert „hard-kill” megoldásként írják le, amely költséghatékony
alternatívát kínál a hagyományos légvédelmi rakétákkal szemben, ugyanis azok egy-egy bevetése jellemzően több százezer fontba kerül.
A DragonFire hatékonysága a folyamatos energiaellátástól és a pontos követéstől függ, mivel a fegyver közvetlen rálátást igényel, és érzékeny a légköri interferenciára. A minisztérium nem hozta nyilvánosságra a maximális hatótávolságot, sem a lézer kimenő teljesítményét a tesztfázisban.
Az Egyesült Királyság korábban már tesztelt egy járműre szerelt rádiófrekvenciás irányított energiájú fegyvert rajok megzavarására, valamint egy Wolfhound nevű földi telepítésű nagy energiájú lézerdemonstrátort, amely tavaly 100 százalékos sikerarányt mutatott a tereppróbákon. A DragonFire hajóról történő alkalmazását a nagyobb sebességű légi célpontok megsemmisítésére tervezték, ahol a másik két rendszer mobilitása és széles hatósugara kevésbé alkalmazható.
Törökország is fejleszt
Különleges lézerfegyvert fejlesztett ki Törökország. A Yildirim 100 lézere nem semmisíti meg az ellenséges rakétát, de elvakítja, és akár ki is iktathatja célzórendszerét. Egy irányított infravörös védelmi rendszerről van, amely nem pusztítja el a közeledő rakétákat, hanem lényegében megvakítja őket, mielőtt azok ráállhatnának célpontjukra – írta a New Atlas.
Bár a katonai eszközök és a fegyverek kapcsán sokan egyből a nagy, robbanással járó műveletekre asszociálnak, valójában meglepően nagy részük pont ennek kivédésére vagy megakadályozására jön létre. Ilyenek a repülőgépek észlelését vagy azonosítását megnehezítő, úgynevezett lopakodótechnológiának és a rakétavédelmi rendszerek is, amelyek az elmúlt években egyre kifinomultabbá váltak. Ebbe a kategóriába tartoznak többek között a rakéták pályáját eltérítő fáklyák és egyéb csalik, valamint a rakéták semlegesítésére vagy megsemmisítésére szolgáló agresszívabb ellenintézkedések.
Ez utóbbi a török Yildririm 100 funkciója is, amely lézereket használ az ellenséges rakéták semlegesítésére. Azonban működési elve nem az, hogy nagy teljesítményű sugarakkal lőnek le repülőgépeket és rakétákat, hogy elégessék alkatrészeiket vagy megsemmisítsék az elektronikát. Ez egy úgynevezett ikertornyos lézerfegyver, amely lefedi a repülőgép körüli teljes égboltot, és felkutatja a beérkező rakétákat, amelyek infravörös keresőket használnak a célpont által kibocsátott hő érzékelésére.
A koncepció lényege az, hogy
miután észlelték a rakétát, a lézer egy olyan multispektrális infravörös lézerrel semlegesíti, amely elég erős ahhoz, hogy elvakítsa, sőt megsemmisítse a rakéta érzékelőit.
Az elképzelés nem számít újdonságnak, ugyanis a Brit Királyi Haditengerészet a Falkland-szigeteki háborúban már bevetett vakító lézereket. Azonban akkor még egy emberi operátor vakította el lézerrel az ellenséges pilótát, a Yildirim 100 pedig egy automatikus rendszer, amelyet egy másik automatikus rendszer leküzdésére terveztek.