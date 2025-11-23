Ursula von der Leyen szerint ez háború: megint berepült egy ismeretlen drón az európai légtérbe

Drónberepülések miatt leállították a légi forgalmat a dél-hollandiai Eindhoven repülőterén szombat este – közölte Ruben Brekelmans holland védelmi miniszter az X-en.

Drónberepülések miatt leállították a légi forgalmat Eindhoven repülőterén / Fotó: dpa Picture-Alliance / AFP (illusztráció)

A tárcavezető szerint a drónelhárító berendezések készenlétben állnak, folyamatban van az ügy vizsgálata.

Korábban a holland védelmi minisztérium arról adott hírt, hogy péntek este a hadsereg lelőtt több drónt, amelyeket Volkel város légi bázisa fölött észleltek, Eindhoventől mintegy 40 kilométerre.

Az utóbbi hónapokban szerte Európában több alkalommal zavarták meg drónok a légi közlekedést.

Szeptemberben több mint húsz orosz drón repült be a lengyel légtérbe, és három orosz katonai repülőgép 12 percet tartózkodott Észtország légterében.

Azóta több alkalommal láttak – többnyire azonosítatlan eredetű – drónokat különböző európai repülőterek közelében.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hibrid hadviselésnek nevezte a berepüléseket.

Drónberepüléseket észleltek már Németországban, Franciaországban és Belgiumban is, illetve rejtélyes drónok jelentek meg dán és norvég repülőterek felett is.

A belga Liege városának repülőtere felett korábban szinte naponta jelentettek drónátrepüléseket.

A brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtér többször kényszerült forgalmának ideiglenes felfüggesztésére, miután drónok átrepülését jelentették a légterében.

Megszólalt a Kreml a lengyel dróntámadásról

Szeptember 10-én számos drón sértette meg Lengyelország légterét, Belarusz felől érkeztek, a légierőt is riadóztatták, egy lakóház végül megrongálódott az incidens során.

Alaptalanok és az ukrajnai konfliktus politikai rendezésének meghiúsítását célozzák azok az európai vádak, amelyek szerint orosz drónok sértették volna meg szeptember 10-én Lengyelország légterét. Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő szerint dezinformációs kampány zajlik Európában, és tagadta, hogy a dróntámadást Oroszország kezdeményezte volna.